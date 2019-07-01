Строители наткнулись на пивоварню XVIII в.

Фото: uzhgorod.net.ua

Строители нашли неизвестный подземный ход на площади Почтовой в центре Ужгорода. Старинный подвал нашли при рытье котлована.

Фотографиями с места в Facebook поделился закарпатский журналист Виталий Глагола. По его информации, когда-то на этом месте в XVIII веке находилась немецкая пивоварня Herrschaftliches Brauhaus - Пивной дом. В инвентарных записях казенной доминии Унґвар за 1728 и 1763 годы есть подробные описания этого объекта. Пивоварней владела казенная доминия, которая сдавала ее в аренду помещикам. В документах на латыни она фигурировала как Braxatorium - пивоварня. Об этом сообщает портал Ужгород.нет.

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В центре Львова археологи раскопали фундамент древнего храма 1539 года. Это подтвердили местные реставраторы. Стены костела достигают 1,6 м. На этом месте реконструируют фонтан "Одуванчик" - переоборудуют в сухой. Костел Воздвижения Честного креста уничтожили австрийские власти в конце XVIII в. вместе с городскими укреплениями.