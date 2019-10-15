В Чехии открыли восстановленный памятник украинским военным

Отреставрированный памятник украинским воинам открыли в чешском городе Брно.
Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Украины, сообщает посольство Украины в Чехии.
Памятник на Центральном кладбище Брно поставили в ноябре 1923 года. Здесь похоронены 154 украинских воинов Первой мировой и польско-украинской войн.
Реставрацию мемориала инициировало посольство Украины в сотрудничестве с общественной организацией "Украинская инициатива Южной Моравии" и мэрией Брно.
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На открытии присутствовал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
В Национальном этнографическом музее Чешской Республики открыли выставку "Древняя Украина". На ней демонстрируют экспонаты, рассказывающие о жизни в Галичине в конце XIX века.
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