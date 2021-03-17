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среда, 17 марта 2021 17:14

В Чехии напечатали книгу об истории Украины

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В Чехии напечатали книгу об истории Украины
Книгу "История с грифом "Секретно". Украинский XX век" перевели на чешский. Фото: Academia

Книгу историка Владимира Вятровича "История с грифом "Секретно". Украинский XX век" издали на чешском языке.

Книга вышла в декабре 2020 года в издательстве Academia. Перевод осуществила Рита Киндлерова при содействии Украинского института книги.

19 марта состоится онлайн обсуждение книги с участием автора Вьятровича и профессора Карлова университета Станислава Тумиса. Разговор будет модерировать Радко Мокрик.

С помощью 66 историй отдельных людей в книге осветили историю Украины между 1918 и 1991 годами.

"Описывая этот один из самых драматичных, наверное, в истории Украины периодов, я пытался его подать не просто как историю, как некий сплошной процесс, но и как истории каких-то определенных людей, истории отдельных событий, которые происходили в Украине в течение этого времени. Соответственно, моя история Украины ХХ века состоит из 66 эпизодов", - рассказал Вятрович.

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За книгу автор получил премию имени Василия Стуса. В 2012 году "История с грифом "Секретно" вошла в ТОП-10 самых популярных книг в сети книжных магазинов "Є". В 2013 году книга стала победителем в категории научно-популярные издания номинации "Прошлое" Всеукраинского рейтинга "Книга года". Получила награду Национального союза писателей.

Перевод труда историка и политика Владимира Вьятровича о польско-украинское противостоянии 1940-х годов вышел в Канаде. Вятрович в книге исследовал исторические события вооруженного конфликта между поляками и украинцами, начавшийся в 1942 году на Холмщине.

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