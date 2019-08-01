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четверг, 01 августа 2019 14:23

В африканской пустыне раскопали оазис с христианским храмом

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Автор: news.nationalgeographic.com Egypt Ministry of Antiquities
  Остатки храма обнаруженные в оазисе Сива, Египет
Остатки храма обнаруженные в оазисе Сива, Египет

Археологи обнаружили остатки редкого греко-римского храма в пустыне на месте Аль-Саламе оазиса Сива в Египте. Там раскопали гончарные изделия, древние монеты, скульптуры львов и колонны.

Оазис Сива - одно из самых изолированных египетских поселений. Расположено за 560 км. к западу от Каира. Люди проживали на этом месте не менее 10 тыс. лет. Найденный храм датировали между 200 до н.э. и 300 г. н. э. В нем прослеживается архитектурный синтез египетской, греческой и римской культур. Так же, оазис известен тем, что именно здесь античный полководец Александр Македонский консультировался с великим оракулом амона. Именно это делает находку такой уникальной, сообщает National Geographic.

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Автор: news.nationalgeographic.com Egypt Ministry of Antiquities
  Статуи львов обнаруженные в храме
Статуи львов обнаруженные в храме

Храмы использовались как места торговли и общения, а также для осуществления религиозных мероприятий. Также рядом с ними жили жрецы.

"Мы думаем, что знаем так много о Древнем Египте, но на самом деле, осталось еще многое что нам еще можно найти", - отметила археолог египетского общества древностей Сара Парчак.

В Египте впервые открыли для туристов одну из древнейших пирамид - Ломаную пирамиду фараона Снофру.

Ее строили для правителя Снофру примерно в 2596 году до н. е. расположена в комплексе Дахшур под Каиром. Она известна своей необычной неправильной формой и тем, что имеет сразу два входа.

104-метровая достопримечательность расположена к югу от Каира, в Дахшурському некрополе.

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