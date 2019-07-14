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воскресенье, 14 июля 2019 16:32

Впервые для туристов открыли египетскую Ломаную пирамиду

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Автор: Mohamed El-Shahed/AFP/Getty Images
  Главный северный вход в пирамиду расположен на высоте 12 м
Главный северный вход в пирамиду расположен на высоте 12 м

В Египте впервые открыли для туристов одну из древнейших пирамид - Ломаную пирамиду фараона Снофру.

Ее строили для правителя Снофру примерно в 2596 году до н. е. расположена в комплексе Дахшур под Каиром. Она известна своей необычной неправильной формой и тем, что имеет сразу два входа - северный и западный, пишет The Guardian.

104-метровая достопримечательность расположена к югу от Каира, в Дахшурському некрополе.

Недавно завершились работы по реставрации пирамиды: внутри установили прочные деревянные лестницы, укрепленные каменные блоки. Внутренние помещения почистили, установили систему освещения.

Первыми внутрь попали иностранные дипломаты, приглашенные министерством по делам древностей.

Есть несколько версий, почему пирамида имеет такую ​​необычную форму. По одной из них, строители не успевали закончить строительство усыпальницы за внезапной смерти фараона Снофру, поэтому им пришлось изменить градус наклона и ускорить строительство.

По другой версии, сначала пирамида была спроектирована как "настоящая" с крутым углом наклона в 54 градусов. Но она строилась на мягкой, иловой глине, поэтому возникла проблема со стабильностью и осадкой. Пирамиду перестроили путем корректировки угла к более равномерных 43 градусов.

В сезон отпусков Google Украина опубликовала свежий рейтинг самых популярных среди украинских туристических направлений. Список составлен на основании поисковых запросов.

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