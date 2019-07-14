В Google назвали десятку мест, где проводят отпуска украинцы

сезон отпусков Google Украина опубликовала свежий рейтинг самых популярных среди украинских туристических направлений. Список составлен на основании поисковых запросов.
Компаныя анализировала поисковые запросы со словами "отдых в ... / отдых в ..." за последние 3 месяца. На первых местах, конечно, Турция и Египет. На последнем месте - Испания.
В десятку направлений для отпуска заграницей входят следующие страны: Турция, Египет, Болгария, Грузия, Кипр, Греция, Черногория, Хорватия, Тунис, Испания.
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По Украине чаще всего едут отдыхать в Бердянск. На втором месте - Карпаты. А на третьем - Одесса. Далее следует: Кирилловка, Затока, Геническ, Лазурное, Крым, Железный Порт, Урзуф.
9 украинских городов получили награды "За развитие туристической индустрии".
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