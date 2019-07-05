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пятница, 05 июля 2019 18:47

Назвали лучшие туристические города Украины

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Назвали лучшие туристические города Украины
Львов, Киев, Одессу и Харьков выбрали лучшими большими туристическими городами. Фото: activehiking.com

9 украинских городов получили награды "За развитие туристической индустрии".

Такое исследование впервые проводил комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Об этом пишет Zruchno.Travel.

В номинации "Лучшие малые города Украины" победителями стали Каменец-Подольский и Трускавец. А в номинации "Лучшие средние города Украины" - Запорожье, Ивано-Франковск и Луцк. Лидерами категории "Лучшие крупные города Украины" стали Львов, Киев, Одесса и Харьков.

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Другие украинские города, которые не стали победителями в этом году, но приняли участие в рейтинговании, получили специальные благодарности от комитета. Речь идет про Винницу, Кропивницкий, Николаев, Ровно, Ужгород, Черкассы и Чернигов.

Исследования проводили методом опроса в электронной форме.

Туристический сезон в разгаре. Несмотря на доступность поездок за границу, люди все больше путешествуют по Украине. Больше всего любят ездить на выходные или в необычные места.

О преимуществах украинского туризма и интересные направления рассказал Gazeta.ua директор турфирмы Kraina UA Руслан Мирошниченко.

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