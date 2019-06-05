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среда, 05 июня 2019 19:35

"Наши едут во Львов, иностранцы - в Чернобыль", - рассказали особенности туризма в Украине
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Автор: KARPATY.LOVE
  Стандарте туры в Каменец-Подольский пользуются популярностью среди украинцев
Стандарте туры в Каменец-Подольский пользуются популярностью среди украинцев

Туристический сезон в разгаре. Несмотря на доступность поездок за границу, люди все больше путешествуют по Украине. Больше всего любят ездить на выходные или в необычные места.

О преимуществах украинского туризма и интересные направления рассказал Gazeta.ua директор турфирмы Kraina UA Руслан Мирошниченко.

Автор: FILM.UA Group
  Руслан Мирошниченко рассказал особенности туризма в Украине
Руслан Мирошниченко рассказал особенности туризма в Украине

Как повлиял безвизовых популярность туров Украины?

Первые несколько месяцев после принятия безвизовых люди действительно переориентировались на поездки в Европу, но со временем все вернулось на свои места. В путешествиях Украине есть большое преимущество - можно отправиться на выходные, не планируя поездки. За границу на один-два дня не поедешь. Кроме того, нужно гораздо больше денег.

Какие направления наиболее популярны?

Чаще всего украинцы выбирают стандартные путешествия в Каменец-Подольский, Львов, Карпаты, Одессу или Черновцы. Однако в последнее время все популярнее становятся поездки в места, которые ранее не были туристическими, например, Харьков, Кропивницкий, Николаев, различные заповедники, национальные парки. Еще 3 года назад мы подумать не могли, что Кривой Рог будет интересен туристам. Сейчас всем хочется посмотреть один из крупнейших карьеров мира, который глубиной 400 метров. К тому же там есть единственный в стране подземный трамвай. Популярны туры в Чернобыль. Чаще их выбирают иностранцы, но среди украинцем желающих не меньше. Туда едут ознакомиться с историей, познать новые ощущения, сделать необычные фото.

Автор: Rostislav Serhiychuk/cityblog.com.ua
  Люди приезжают в Кривой Рог посмотреть на Карачуновский карьер
Люди приезжают в Кривой Рог посмотреть на Карачуновский карьер

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Сколько готовы потратить украинцы на путешествие?

Если это экскурсия, то за один день могут отдать до тысячи гривен. Но в стоимость должны быть включены обед, входные билеты и проезд. За два дня - 2,5 тысячи. Отдых на более длительный период люди спокойно устраивают за 7 тысяч гривен. Самые распространенные туры однодневные. Ради них не стоит брать отпуска, дешевле и легче организовать. Путешествия на неделю наименее популярны, обычно заказывают, когда люди имеют больше выходных.

В сезон всего заказывают поездок?

Сезонность - один из важнейших факторов в нашем деле. Активно заказывают туры весной и осенью. Это комфортный время для путешествий: не холодно и не очень жарко, все начинает цвести, зеленеть или наоборот красивые пожелтевшие листья. Есть возможность устраивать пикники, фотосессии. Летом все едут на море, а не на экскурсии. Период с ноября по март является наименее популярным для поездок по Украине. Исключение составляют только новогодние праздники.

Автор: yandex.com
  Летом украинцы предпочитают отдых у моря
Летом украинцы предпочитают отдых у моря

В путешествии Украине больше ездит молодежь или люди старшего возраста?

Пару лет назад 70 процентов путешественников по Украине были люди от 30 лет. Сейчас ситуация изменилась, иногда большую часть туристической группы составляет молодежь до 25 лет. Это связано с развитием патриотизма. Украинцы стали больше уважать свое государство, поэтому активно интересуются тем, что вокруг. Кроме того, молодежь реже пользовалась услугами туроператоров, составляли маршрут самостоятельно. Теперь их привлекает что-то необычное. В такие места попасть сложно, например, в музей ракетных войск в Николаевской области. Он находится вдали от населенных пунктов и общественный транспорт туда не ездит. Кроме того, формат проведения экскурсий сейчас очень изменился. Экскурсоводы обычно оживленные, интересные молодые люди. В поездках не только рассказывают, но и развлекают клиентов, дают свободное время.

Автор: Уніан
  Шаровский дворец является одним из самых красивых дворцово-парковых комплексов Украины
Шаровский дворец является одним из самых красивых дворцово-парковых комплексов Украины

Какие новые направления открыли в последние годы?

Новые направления ищем до сих пор, однако для того, чтобы их популяризировать нужно много времени, иначе туда никто не поедет. Стараемся каждый год предлагать около 7 новых маршрутов. Из последних - это Харьковщина. Есть 15 программ по области, среди них Куцовская пустыня, Святогорская лавра, Шаровский дворец, заповедники. О них даже местные мало знали.

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Дата
05
июня

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