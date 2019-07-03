Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов

Букський каньон входят в рейтинг 100 самых красивых мест Украины. Находится на реке Горный Тикич в селе Буки Маньковского района Черкасской области.

Долгое время о каньоне знали только местные. Популярным это место сделали случайные туристы и украинские и зарубежные звезды, которые приезжали сюда снимать клипы и фильмы.

Автор: Наталя Печиборщ Скалы имеют высоту более 30 метров. Ранее в Букському каньоне добывали камни

Билет из Черкасс до станции Поташ стоит 42 грн. В дизель-поезде душно. Пахнет жареными пирожками и машинным маслом. С Поташа в поселок Буки курсирует автобус. Проезд обойдется в 25 грн. Маршрутка приезжает в центр села.

За 100 м стоит очередь в мини-пекарню. За прилавком загорелая женщина в белом платке и фартуке со следами муки делает кофе и одновременно дает сдачу. Изнутри дует горячим воздухом. Позади видно заготовки на пирожки. Дороже всего стоят беляш с мясом и пицца - 13 грн. Дешевле обойдутся жареные пирожки с горохом, чесноком и картофелем, капустой - 6 грн.

"А с картошкой еще есть?" - спрашивает долговязый мужчина в джинсах и красной футболке, заглядывая в окошки.

"Нет, только что отдала последний. Есть с сосиской, горохом и чесноком, яйцами и зеленью. Выбирайте", - отвечает женщина, засовывая противень в духовку.

Надежда работает здесь около года. Имеет на руках следы от ожогов.

"Чаще всего берут печеные пирожки, а не жареные. Видно, печень жалеют. Больше всего клиентов приходит в воскресенье - базарный день. Работаем втроем. Выходим в четыре утра, замешиваем тесто, делаем начинку и выпекаем. Когда помощников нет, одной приходится все делать. Сколько за день продаем пирогов, никогда не считали. Туристы по 5 штук берут, чтобы не возвращаться. Бывало, что заказывали 40 пицц или пирожков. За целый день устаю так, что ноги пухнут", - рассказывает женщина.

Рядом в продуктовом магазине блондинка с пышным каре продает седому мужчине в очках пиво. Тот прячет алкоголь в салатовый туристическй рюкзак. Николай Гниденко одевает рюкзак и направляется к выходу.

"Сорок лет назад я уехал из Буков и переехал в Киев. Там и остался. Получил квартиру, женился. Все мое детство прошло здесь, на этих холмах. Детей на лето сюда забирал, чтобы не сидели в городе. Теперь внуков отдают. Но недавно умерла сестра, которая жила в родительском доме и ухаживала за лежачей матерью. Теперь заберу маму в Киев. Дом продавать не хочется, потому двор на берегу у скал. Летом здесь, как в сказке".

Автор: Наталя Печиборщ Туристов здесь не так много. Те, которых привозят экскурсионные автобусы, едут спустя несколько часов

У сельсовета встречает председатель Буков Сергей Железняк. Приглашает в кабинет с хорошим ремонтом. На столе стоит календарь с полуобнаженными девушками и надписью: "Праздник без нас - деньги на ветер".

"После приезда певицы Златы Огневич в 2010-м Буки стали известны. Люди увидели, что есть хорошие виды, за которые не надо платить деньги. Сейчас артисты спрашивают, можно ли приехать на съемки. Вносят благотворительные взносы на развитие поселка. Появились деньги на скамейки и мусорные баки. В прошлом году приезжала индийская телекомпания "Болливуд" снимать кино. Было много артистов, масса охраны. Известным наш каньон сделали и скалолазы. Здесь проводят Всеукраинские соревнования по этому виду спорта".

Ежегодно в каньон приезжают более 5 тыс. человек. Массово люди стали наведываться в Буки, когда поселок начали добавлять в автобусные туры. У скал фотографировались, распространяли фотографии в интернете.

"Люди в селе не готовы к такому потоку туристов, и направление, хотя и с трудом, все же развивается. Местные сдают жилье для туристов, пекут пирожки, предлагают экскурсии. Сначала к нам ездили туристы "дикарем": поели, попили, насорили и поехали домой. За последние 5 лет такого контингента почти не осталось. Двигаемся в Европу, сознание людей меняется", - говорит Железняк.

На обочине улицы, которая из центра села ведет к каньону, растут шелковицы, вишни, черешни. Скалистый берег с выступлениями серого гранита начинается в 800 м от плотины бывшей Буцько ГЭС. Высота каньона достигает 30 м. Снизу стремительными потоками течет Горный Тикич. Раньше здесь добывали камни. С 1975 года каньон считается государственным памятником природы местного значения и рекреационной зоной.

В момент падения у человека появлялись магические способности. Или он умирал

Местный житель Николай Андрикевич быстро сбегает в резиновых сланцах по крутым скалам к воде. В руках держит соломенную сумку с полотенцем.

"Туристы приезжают, потому что каньон - место силы. Говорят о подъеме силы, энергии. Здесь казаки-характерники обучали молодых. Заставляли с завязанными глазами бежать берегом по скалах, а с самой высокой - прыгать. В момент падения у человека появлялись магические способности. Или он умирал. Про характерников говорили, что исчезали в одном месте, а появлялись в другом. Может из-за временных порталов, которые здесь есть. Или через подземные ходы, которые оставила предыдущая цивилизация. Они идут до Жашкова. Некоторые уцелели, но большинство засыпаны. В подземельях остались сокровища казацкие и докозацьки.

По каньону нельзя ходить пьяным. Местные верят в мистическую силу духа места.

"Каждый год скала берет свою жертву. Тот, что в ней сидит, не любит пьяных и людей в плохом настроении. Где-то запутаешься, не удержишь баланс - полетишь вниз. Нельзя в реке сорит, потому что заберет тот, кто плотины рвет. Есть еще тот, что деревья гнет. Все они - дохристианские божества, их имен не называли, чтобы не навлечь беду. На Купала их почтают", - говорит Николай Иванович.

Снизу под скалами раскладывают палатку две девушки с парнем. Миниатюрная брюнетка с татуировками цветков на плечах командует, куда поставить вещи. Представляется Анной из Мариуполя. На 5 дней приехала на соревнования по альпинизму.

Автор: Наталя Печиборщ 30 метровые скалы каньона известные среди альпинистов. Здесь проходят ежегодные соревнования по этому виду спорта30 метровые скалы каньона известные среди альпинистов. Здесь проходят ежегодные соревнования

"Здесь уже третий раз. Ежегодно замечаю, как в деревне что-то меняется. Поставили новые туалеты, добавили мусорных баков, на той стороне открыли магазин-кафе. Набрали с собой гречки, риса, перловки. Немного овощей. За продуктами будем ходить к людям. Воду берем с родникового колодца, к нему несколько шагов. Если сравнивать с другими стоянками для скалолазов, в Буках мне нравится больше всего. Нету комаров, толп туристов, красивая природа. Здесь тихо и спокойно", - говорит Анна.

У лестницы местный гид Василий Сологуб заканчивает экскурсию для туристов из Киева. Имеет выгоревшие волосы. Через плечо перекинул поясную сумку. Водит туристов вдоль всего каньона. Экскурсия начинается от плотины и заканчивается на месте, которое называют "букський стоунхендж".

"Знаю каждый камешек, подростком здесь бездельничал, бил бутылки. Теперь их собираю. Большинство туристов приезжают из Киева, Харькова, Одессы. Были белорусы, англичане, французы. Чаще всего - поляки. В прошлом году иранцы подарили монеты на память. В каньоне нахожу литовские боратинки (медные разменные монеты, которые чеканили в Польше и Литве в XVII в. - Gazeta.ua)", - говорит парень.

Проводит в место посреди реки. У разрушенного водяной мельницы над водой выступают серые камни, плоские и теплые от солнца. Переходим зыбкую кладку и садимся на них. Можно разуться и подставить ноги под струи воды, которая течет с обеих сторон.

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"Многие туристы попадаются на том, что в каньоне нет телефонной связи. Гранит имеет такое свойство - отражать волны. Теряются, приходится проходить весь маршрут и идти дальше, в дикий каньон. Там нет плато, идут обрывистые скалы по 20 метров. Людей ищем, как в старину - ходим и выспрашивает. Кто чувствует немного больше, говорят, что каньон дает энергию. Проходит усталость, появляется эмоциональный подъем. Есть легенда про казака Лисака, который сам косой десяток татар пободил. Его убили, тело порезали и сбросили со скалы в воду. Говорят, что казацкая душа живет в этом каньоне и охраняет его", - рассказывает гид.

Река имеет разную глубину. От полутора до пяти метров. По поверьям, под водой у Родионовой скалы лежат спрятанные сокровища. Но к ним еще надо подобраться через пять метров ила.

Как ехали сюда, не могла отлипнуть от окна

Возле лестницы к спуску в каньон оглядываются туристы из Киева. Наталья Явдошина вместе с сестрой Ириной загорают в купальниках у воды. Прячутся в тени деревьев, на солнце выставили только ноги.

"Про Буцкий каньон слышали давно и несколько лет хотели уехать, но все не получалось. Приехали с группой. Нас привезли в час дня, через 4 часа заберут. С человека заплатили 470 гривен. У воды немного легче, а вот вверху у скал - жара невероятная. Побудем здесь немного и пойдем дальше. Говорят, дальше есть мелководное место, где вода бурлит, как в джакузи", - говорит Наталья.

Автор: Наталя Печиборщ Ирина и Наталья Явдошина приехали в каньон из Киева

"Про Буки впервые услышала от коллеги с работы. Показывали фотографии, сравнивали с маленькой Швейцарией. Говорили, здесь есть настоящие фьорды. Как ехали сюда, не могла отлипнуть от окна. Подсолнечные поля, зеленые холмы, маки - очень красиво. В этом крае никогда не была. Планирую сюда приехать на день рождения в конце лета", - говорит Ирина Явдошина.

В центре села расположена единственная туристическая база "Букський каньон". Цена за номер стартует от 100 грн. На территории можно обустроить палатку. Алексей Маслюк открыл базу отдыха несколько лет назад.

"Сначала хотели сделать здесь осетровую ферму. Когда сюда приехали, влюбился в природу. Решил открывать турбазу. Думал, меньше будет мороки, но туристы встречаются очень проблемные. Бывало, что за дебош выселял. Периодически приезжают иностранцы - бельгийцы, французы, немцы, люди с украинскими корнями. Для них это где-то 6 евро, смешная цена", - говорит владелец базы.

В селе жилье сдают и местные жители. Средняя стоимость - 100 грн. За отдельную доплату готовят еду. Бесплатно угощают местными овощами и фруктами. На ночевку остановились в усадьбе Натальи Билык. Ее дом стоит на второй от берега улице. Женщина сдает отдыхающим комнаты в доме и во дворе.

"Сходите попаситесь на огород. Там у меня спелая клубника и молодой горох. Пойдемте покажу", - говорит хозяйка и идет на огород. За ней выбегает собака Бобик. Крутится у ног и убегает в густую траву. Из-за нее видно только хвост.

"Есл дадите ему сосиску, он еще и экскурсию проведет. Не раз мне приезжие говорили, что он их из каньона выводил, когда терялись", - говорит Наталья Николаевна.

Кроме нас в доме на ночлег остановились туристы из Харькова и Днепра. За воротами стоит припаркованная машина с киевскими номерами. Человек с азиатской внешностью говорит кому-то в трубку, что вместе с детьми их четверо. Вокруг него бегает чернявая девочка в белом сарафане. За 10 мин машина уезжает. Немного позже Наталья Николаевна зовет на ужин.

"Поехали домой киевляны. В жаркое время приехали. Пока лето, жара, все к воде едут. Тем более, когда длинные выходные впереди".

Фото: Наталя Печиборщ

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