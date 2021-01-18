Узнали, почему в древности в захоронения людей клали зубы лосей

В древности зубы использовали в ритуальных целях. Фото: media.springernature.com

Археологи изучили несколько тысяч подвесок из зубов лося в древних захоронениях в Карелии на острове Южный Олений, расположенном в Онежском озере.

Специалисты предполагают, что подвесками из зубов лося люди украшали одежду. Ее прикрепляли нитями из волокон или сухожилий. Одежда не зберегся. В одной могиле ученые нашли около 300 лосиных резцов, сообщает Archaeological and Anthropological Sciences.

Скорее всего, такие подвески украшали также головные уборы и ремни. Делали из них погремушки и использовали в ритуалах.

Также подвески из зубов бобра и бурого медведя. Но гораздо меньше. Предполагают, что лось был самым уважаемым животным, его резцы имели культовое значение.

Для изготовления подвесок в корневой части зубов делали бороздки и завязывали нитками. Это отражает однородную культуру охотников-собирателей, живших на территории Карелии примерно 8,2 тысячи лет назад.

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Количество украшений из зубов лося могло говорить о возрасте человека и значимости в семье. Наибольшее количество подвесок было в могилах молодых женщин и мужчин, меньше всего - у детей и пожилых людей.

У Ладожского озера в Карелии на месте древнего ледника нашли доисторическое поселение людей. Перед строительством дороги исследовали 2200 кв.м территорий.