Узнали, почему в древности в захоронения людей клали зубы лосей

 
Ексклюзивы
1/5
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 234
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 288
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
1 Просмотров: 495
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
Просмотров: 549
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 702
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1098
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1584
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1593
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 387
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 666
Фото
Все фото
6
4
7
3
7
В сеть выложили старые фотографии украинского замка
В сеть выложили старые фотографии украинского замка
В сеть выложили раритетные фото украинского писателя
В сеть выложили раритетные фото украинского писателя
Rolex с бриллиантами и старинные рубли: в Киеве перехватили &quot;рождественскую&quot; контрабанду
Rolex с бриллиантами и старинные рубли: в Киеве перехватили "рождественскую" контрабанду
Показали древнейший в мире рисунок животного
Показали древнейший в мире рисунок животного
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
Видео
Все видео
Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого
Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого
Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины
Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Языковед провел в лагерях 31 год
Языковед провел в лагерях 31 год
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
4 Просмотров: 3240
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 540
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1926
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6192
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 891
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 198
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
понедельник, 18 января 2021 01:13

Узнали, почему в древности в захоронения людей клали зубы лосей

  Комментировать
Узнали, почему в древности в захоронения людей клали зубы лосей
В древности зубы использовали в ритуальных целях. Фото: media.springernature.com

Археологи изучили несколько тысяч подвесок из зубов лося в древних захоронениях в Карелии на острове Южный Олений, расположенном в Онежском озере.

Специалисты предполагают, что подвесками из зубов лося люди украшали одежду. Ее прикрепляли нитями из волокон или сухожилий. Одежда не зберегся. В одной могиле ученые нашли около 300 лосиных резцов, сообщает Archaeological and Anthropological Sciences.

Скорее всего, такие подвески украшали также головные уборы и ремни. Делали из них погремушки и использовали в ритуалах.

Также подвески из зубов бобра и бурого медведя. Но гораздо меньше. Предполагают, что лось был самым уважаемым животным, его резцы имели культовое значение.

Для изготовления подвесок в корневой части зубов делали бороздки и завязывали нитками. Это отражает однородную культуру охотников-собирателей, живших на территории Карелии примерно 8,2 тысячи лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крестьянин нашел на своем дворе средневековые катакомбы

Количество украшений из зубов лося могло говорить о возрасте человека и значимости в семье. Наибольшее количество подвесок было в могилах молодых женщин и мужчин, меньше всего - у детей и пожилых людей.

У Ладожского озера в Карелии на месте древнего ледника нашли доисторическое поселение людей. Перед строительством дороги исследовали 2200 кв.м территорий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Узнали, почему в древности в захоронения людей клали зубы лосей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 8 Просмотров: 21753
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 10170
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой Просмотров: 9711
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 7 Просмотров: 9135
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
5
 Просмотров: 7992
История
Норвежцы обогнали британцев на Южном полюсе
Норвежцы обогнали британцев на Южном полюсе
 Просмотров: 252
В сеть выложили старые фотографии украинского замка
В сеть выложили старые фотографии украинского замка
6
 1 Просмотров: 1728
Украина объявила войну России
Украина объявила войну России
 Просмотров: 3537
Вашингтон начал военную операцию
Вашингтон начал военную операцию
 Просмотров: 1683
Археологи нашли захоронение султана
Археологи нашли захоронение султана Просмотров: 486
Больше всего комментируют
9
ОРДЛО передадут украинских пленных
8
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
5
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
3
Украина не рассматривает возможность переименования Грузии
Голосов: 923
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть