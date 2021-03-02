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вторник, 02 марта 2021 11:03

Установили правила получения гражданства

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Установили правила получения гражданства
Весной 1918 года создали институт гражданства УНР Фото: 06272.com.ua

2 марта 1918 года Малая Рада приняла закон о гражданстве Украинской Народной Республики. Новым статусом хотели заменить прежнее российское подданство в независимом Украинском государстве.

Через 2 суток законом о регистрации гражданства УНР сформировали правила его получения.

Гражданами УНР могли стать люди, которые родились на территории Украины, постоянно проживали на ней и согласились получить свидетельство о гражданстве.

Стать гражданами могли и украинцы или иностранцы, проживавшие на территории Украины не менее 3-х лет, которые имели работу или промыслы и не занимались антиукраинской деятельностью. Существовали и исключения. Например человек мог стать гражданином прожив здесь менее 3-х лет, но доказав с помощью документов или свидетелей тесную связь с Украиной.

Вопрос о предоставлении гражданства принадлежал не к компетенции высшего органа государственной власти, а к Министерству внутренних дел УНР. МВД же осуществляло проверку претендентов, что вызвало многочисленные возмущения. Регистрацию проводили городские и волостные управы.

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Для получения свидетельства о гражданстве люди должны были в течение 3-х месяцев принести торжественную присягу на верность УНР и оплатить гербовый сбор. Если человек не хотел становиться гражданином УНР то должен был подать заявление, указав гражданином какой страны хотел бы быть. Тогда получал временный вид на жительство в УНР и время покинуть ее. Двойное гражданство не разрешалось.

За женщинами и несовершеннолетними детьми закреплялось гражданство мужа.

Граждане имели право избирать власть и быть избранными в законодательные органы, государственно-общественные заведения, получали все государственные гарантии. При этом были обязаны поддерживать государство, соблюдать его законы, оберегать от врагов, поддерживать порядок, свободу и справедливость.

Представители национальных меньшинств назвали закон недемократическим и требовали признать гражданами всех без исключения, кто в день опубликования или даже до начала Первой мировой войны проживал в Украине. Юристы пытались улучшить закон в апреле 1918 года, но не успели из-за гетманского переворота.

25 (12) февраля 1918 года Центральная Рада утвердила закон "О заведении в Украине исчисления времени по новому стилю и перевод часов на среднеевропейское время". По закону с тех пор 15 февраля становилось 1 марта, а часы переводились на 1 ч. и 8 мин. назад.

Вопрос о переходе на григорианский календарь для украинских чиновников активизировался с началом мирных переговоров со странами Четверного союза в Бресте и заключением 9 февраля Брестского мирного договора. Но в этом их опередила советская Россия, которая за день до подписания этого договора обнародовала декрет Совнаркома о переходе на западноевропейский календарь. Согласно которому после 31 января старого стиля наступало 14 февраля нового.

23 февраля 1918 года на заседании Совета министров УНР министр путей Евгений Сокович поднял вопрос "о стиле и времени" и предложил "установить на Украине киевское время". Совет министров согласился с таким предложением и поручила Министерству путей разработать соответствующий законопроект и подать его на рассмотрение в Малу Раду. Определенную мотивацию нового закона, предложил министр почты и телеграфа Григорий Сидоренко.

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Дата
02
марта

Установили правила получения гражданства

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