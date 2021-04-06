Установили имена воинов, считавшихся пропавшими без вести

Кладбище воинов дивизии "Галичина" находится в селе Ляцке-Червоне Фото: wikimedia

Стали известны имена 10 воинов дивизии "Галичина", погибших во время Второй мировой войны. Идентификационные жетоны расшифровали в Немецком служебном архиве.

Останки военных дивизии работники мемориально-поискового центра "Доля" находили на территории Золочевщины. Их перезахоронили на кладбище вблизи села Красное. Большинство воинов считаются пропавшими без вести во время боя под Бродами, который состоялся в июле 1944 года, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

В составе дивизии воевали:

- Фартушо Фердинанд, доброволец, артиллерист. Рожденный 23.10.1920 в н.п. Гукитча (Hukitscha). Считается пропавшим без вести с 21.07.1944 в окружении у Бродов.

- Горий Богдан, доброволец, артиллерист. Рожденный 24.01.1920 в н.п. Братковцы. Считается пропавшим без вести с 21.07.1944 в окружении у Бродов.

- Петруняк Богдан, стрелок. Рожденный 12.12.1923 в н.п. Тишковцы. Считается пропавшим без вести с 21.07.1944.

- Дидух Евгений, доброволец, радист. Рожденный 23.11.1925 в н.п. Утишков. Считается пропавшим без вести с 21.07.1944 у н.п. Белый Камень.

- Плищук Иван, доброволец, артиллерист. Рожденный 01.02.1911 в н.п. Тавмащин. Считается пропавшим без вести с 21.07.1944.

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- Матвеев Михаил. Рожденный 29.04.1923, место рождения не указано. Считается пропавшим без вести с 21.07.1944.

- Варик Ярослав. Рожденный 01.07.1921, место рождения не указано. Считается пропавшим без вести с 21.07.1944.

- Шунка Михаил, гренадер. Рожденный 06.02.1924 в н.п. Товстеньке. Считается пропавшим без вести с июля 1944 года в окружении у Бродов.

- Андрусик Андрей. Рожденный 16.07.1922, место рождения не указано. Считается пропавшим без вести с 18.07.1944.

- Воланюк Роман. Рожденный 23.03.1921, место рождения не указано. Считается пропавшим без вести с 21.07.1944.

Носителей еще 14-ти жетонов определить специалисты не смогли.

В сентябре 2020 года Шестой апелляционный административный суд в Киеве постановил, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской. Адвокат Вячеслав Якубенко отмечал, что Галицкого Льва удалось защитить от браконьеров "русского мира".