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суббота, 21 сентября 2019 11:45

Умер политик, который одним из первых начал бороться за независимость Украины

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Автор: www.mazepa.name
  "Верховный военный вождь запорожских казаков Иван Мазепа" - немецкая гравюра первой половины XVIII века
"Верховный военный вождь запорожских казаков Иван Мазепа" - немецкая гравюра первой половины XVIII века

В селе Варница вблизи Бендер - теперь Молдова, 21 сентября в 1709-м умер 70-летний гетман Иван Мазепа.

За 4 года до того польский король Станислав Лещинский предложил Ивану Мазепе войти в шведскую коалицию. До 1708-го вели тайные переговоры по этому поводу. Осенью гетман выступил против московского царя Петра I и объявил о союзе Украины со Швецией. Украина должна была стать независимым государством по обе стороны Днепра.

Это решение гетмана не нашло поддержки среди большинства казацкой старшины. Его осудило православное духовенство - во всех церквях, даже тех, которые строил Мазепа, его имя подвергали анафеме. Агенты Петра распространяли слухи об измене гетмана. Московские войска начали карательную операцию украинскими землями - завоевали Стародуб, гетманскую столицу Батурин, Лебедин, Переволочну и разрушили Чортомлицкую Сечь.

После поражения украинской-шведского войска 1709-го в Полтавской битве, план Мазепы на становление Украины как самостоятельного государства потерпел полный крах.

Шведский король Карл XII с оставшимися войсками и гетман с казаками спаслись бегством в Молдову. Там Иван Мазепа и умер. Его похоронили в православной кафедральной церкви св. Юрия в городе Галац - сейчас Румыния. Осенью 1999 года останки перенесли в Батурин.

Автор: www.mazepa.name
  Гравюра «Мазепа среди своих добрых дел», 1706 рік
Гравюра «Мазепа среди своих добрых дел», 1706 рік

Гетман Войска Запорожского Иван Мазепа родился 20 марта 1639-го на хуторе Мазепинцы в Белоцерковском районе Киевской области.

В молодости служил при дворе польского короля Яна II Казимира. Он отправил Мазепу учиться за границу. Так, украинец посетил Германию, Францию, Италию и Австрию. 1662-1669 годах возглавил дипломатические миссии в Украине, Османской империи и Московии.

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Дата
21
сентября

Умер политик, который одним из первых начал бороться за независимость Украины

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