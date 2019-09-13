Украинского священника застрелили в Польше

Василий Шевчук провел первую Литургию 6 апреля 1930-го в дрогобычском храме Пресвятой Троицы Фото: memory.gov.ua

Священника греко-католической церкви и капеллана УПА Василия Шевчука казнили в польской тюрьме 13 сентября 1948-го.

Еще в начале 1945-го от рук поляков погибло много священников, мужчин и их семьи рубили даже топорами. Шевчук получал постоянные угрозы от польских партизанских формирований - Батальонов хлопских. Представители Армии Крайовой делали на него покушения. Поэтому решает присоединиться к УПА - становится капелланом под псевдонимом "отец Кадило".

Мужчину приставили к Перемышльскому куреню под командованием поручика Михаила Громенка. Там служил полевые литургии, отпевал умерших, предоставлял соотечественникам духовную поддержку.

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В июне 1947-го во время массового уничтожения населения на Закерзонье УПА начала Большой рейд на запад. Бойцы вступили на территорию Чехословакии. Отдел Громенко был единственным, который прибыл дисциплинированно. Но обессиленного Шевчука схватили чехословацкие спецслужбы. Через месяц они передадут его польской власти. Поляки, в свою очередь, отправят его в тюрьму города Жешув. Там будет сидеть в камере вместе с уголовниками.

Через год, 13 сентября его расстреляют во дворе Жешувского замка по приговору Военного суда Польши. Место захоронения неизвестно.

II этап принудительной депортации украинцев с Холмщины, Лемковщины и Подляшья - теперь территория Польши завершили 2 августа 1946-го. Тогда с украинских этнических территорий на территорию УССР выселили около 482 тыс. человек. Соглашение об эвакуации украинского населения с территории Польши подписали правительство УССР и Польский комитет национального освобождения еще в 1944-м. Согласно ему украинцы должны были добровольно выехать в УССР.