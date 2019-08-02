Из Польши принудительно выселили полмиллиона украинцев

Из Польши принудительно выселили 500 тыс украинцев Фото: espreso.tv

II этап принудительной депортации украинцев с Холмщины, Лемковщины и Подляшья - теперь территория Польши завершили 2 августа 1946-го. Тогда с украинских этнических территорий на территорию УССР выселили около 482 тыс. человек.

Соглашение об эвакуации украинского населения с территории Польши подписали правительство УССР и Польский комитет национального освобождения еще в 1944-м. За ним украинцы должны были добровольно выехать в УССР.

Переселение планировалось проводить мирно в несколько этапов. Из УССР переселялись на Родину также поляки. Несмотря на договоренности, процесс находился под контролем и беспределом польских и советских военных. Это вызвало сопротивление населения и активировало деятельность украинских повстанцев и польских военных. Свои усилия направили на борьбу друг с другом.

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Завершающим этапом переселения украинцев стала этническая чистка известная под названием операция "Висла" 1947-го.

В ходе таких акций целые народы лишались всех гражданских и человеческих прав.

Население Северной Буковины, Хотинщины и Аккерманского уезда принудительно вывезли в отдаленные районы Советского Союза 13 июня 1941-го. Полной ликвидации подлежали люди, которые не считались носителями коммунистической идеологии - политики, экономисты, священники, общественные активисты, предприниматели.