Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек

Агенты НКВД депортируют населения из Бессарабии. Фото: Погляд

Население Северной Буковины, Хотинщины и Аккерманского уезда принудительно вывезли в отдаленные районы Советского Союза 13 июня 1941-го. Полной ликвидации подлежали люди, которые не считались носителями коммунистической идеологии - политики, экономисты, священники, общественные активисты, предприниматели.

После присоединения к Советской Украине Северной Буковины и Хотинщины - теперь Черновицкая область, стали насаждать "коммунистический порядок". Начались массовые репрессии. После тщательных чисток "классово-враждебных элементов" перед органами НКВД ставится особая задача - вывезти неблагонадежные элементы за пределы областей.

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Операцию готовили в условиях чрезвычайной секретности. Когда прибыли эшелоны, представители сельского совета и военные обходили "неблагонадежные" дома и давали 30 мин. на сборы. Взять разрешили только еду и документы.

В ночь на 13 июня 1941 года товарными вагонами из Черновецкого вокзала вывезли 7720 человек - 2279 семей.

Подобная акция проходила и в Аккерманском уезде Бессарабии - теперь Одесская область. Всего в 29 эшелонах в отдаленные районы СССР вывезли 29 839 человек.

2 августа 1940-го Верховный Совет СССР принял закон о включении Северной Буковины, Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов Бессарабии в состав УССР. Интерес Советского союза к Бессарабии был прописан в германо-советском пакте Молотова - Риббентропа от 23 августа 1939-го. Тайный протокол к нему предусматривал распределение сфер влияния между Германией и СССР в Восточной Европе. Королевство Румыния захватило эти земли в 1918-м. Большевики оккупацию не признали. После захвата Буковины и Бессарабии советскими войсками Румыния не стала протестовать. Коронный совет Румынии решил уступить территориальным претензиям большевиков.