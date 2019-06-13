Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек

 
Ексклюзивы
1/5
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 15741
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7038
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 720
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2358
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 630
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2619
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5166
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 450
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 2025
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4681
Фото
Все фото
42
20
8
6
8
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
Цепи и замки: как обустраивали средневековые библиотеки
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине
Как иезуиты обустроили свое училище в Украине - раритетные фото
Как иезуиты обустроили свое училище в Украине - раритетные фото
Видео
Все видео
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1242
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2934
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5139
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 1692
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
четверг, 13 июня 2019 11:57

Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек

  Комментировать
Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек
Агенты НКВД депортируют населения из Бессарабии. Фото: Погляд

Население Северной Буковины, Хотинщины и Аккерманского уезда принудительно вывезли в отдаленные районы Советского Союза 13 июня 1941-го. Полной ликвидации подлежали люди, которые не считались носителями коммунистической идеологии - политики, экономисты, священники, общественные активисты, предприниматели.

После присоединения к Советской Украине Северной Буковины и Хотинщины - теперь Черновицкая область, стали насаждать "коммунистический порядок". Начались массовые репрессии. После тщательных чисток "классово-враждебных элементов" перед органами НКВД ставится особая задача - вывезти неблагонадежные элементы за пределы областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депортация крымских татар: Литва признала преступление России

Операцию готовили в условиях чрезвычайной секретности. Когда прибыли эшелоны, представители сельского совета и военные обходили "неблагонадежные" дома и давали 30 мин. на сборы. Взять разрешили только еду и документы.

В ночь на 13 июня 1941 года товарными вагонами из Черновецкого вокзала вывезли 7720 человек - 2279 семей.

Подобная акция проходила и в Аккерманском уезде Бессарабии - теперь Одесская область. Всего в 29 эшелонах в отдаленные районы СССР вывезли 29 839 человек.

2 августа 1940-го Верховный Совет СССР принял закон о включении Северной Буковины, Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов Бессарабии в состав УССР.

Интерес Советского союза к Бессарабии был прописан в германо-советском пакте Молотова - Риббентропа от 23 августа 1939-го. Тайный протокол к нему предусматривал распределение сфер влияния между Германией и СССР в Восточной Европе.

Королевство Румыния захватило эти земли в 1918-м. Большевики оккупацию не признали. После захвата Буковины и Бессарабии советскими войсками Румыния не стала протестовать. Коронный совет Румынии решил уступить территориальным претензиям большевиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик

Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек

На Кубани убили сторонника соборной Украины

"Похожий на кирпич с кнопками": мобильный телефон стоил, как авто

Самое читаемое
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 1 Просмотров: 90345
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
12
 1 Просмотров: 68241
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 26693
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 24349
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 17997
История
Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик
Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик
 Просмотров: 261
В гробнице китайского вельможи нашли эликсир бессмертия
В гробнице китайского вельможи нашли эликсир бессмертия Просмотров: 2035
Раскопки могилы воина приблизили ученых к разгадке причин гибели майя
Раскопки могилы воина приблизили ученых к разгадке причин гибели майя Просмотров: 2295
На Кубани убили сторонника соборной Украины
На Кубани убили сторонника соборной Украины
 Просмотров: 414
"Похожий на кирпич с кнопками": мобильный телефон стоил, как авто
"Похожий на кирпич с кнопками": мобильный телефон стоил, как авто
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
41
Тимошенко показала пополнение в семье
31
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
28
Нардеп от "Батькивщины" возглавил Службу внешней разведки
28
Ярош вступился за Зеленского
13
Приходько выиграла суд у Порошенко
Голосов: 307
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua