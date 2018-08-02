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четверг, 02 августа 2018 13:11

Буковину и Бессарабию передали УССР

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Буковину и Бессарабию передали УССР
УССР получила Черновцы и Белгород-Днестровский. Фото: molbuk.ua

2 августа 1940-го Верховный Совет СССР принял закон о включении Северной Буковины, Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов Бессарабии в состав УССР.

Интерес Советского союза к Бессарабии был прописан в германо-советском пакте Молотова - Риббентропа от 23 августа 1939 года. Тайный протокол к нему предусматривал распределение сфер влияния между Германией и СССР в Восточной Европе.

Королевство Румыния захватило эти земли в 1918 году. Большевики оккупацию не признали. После захвата Буковины и Бессарабии советскими войсками Румыния не стала протестовать. Коронная совет Румынии решила уступить территориальным претензиям большевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии

УССР получила города Черновцы и Аккерман, современный Белгород-Днестровский.

Приднестровье исключили из состава Украины. Вместе с территорией Бессарабской губернии на этих землях основали Молдавскую ССР.

Немцы и румыны, проживавшие в Северной Буковине и Бессарабии, переселялись в Румынию.

26 июля 1924 в Румынии приняли закон, огласивший украинцев Буковины румынами, которые "забыли свой язык". В 1918 Румыния оккупировала Буковину и Бессарабию, где компактно проживали украинцы. На оккупированной румынами территории проживало 1,3 млн украинцев.

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Дата
02
августа

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