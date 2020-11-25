Украинский режиссер смог обмануть Сталина

Украинский кинорежиссер Александр Довженко. Фото: Big Kyiv

25 ноября 1956 года умер украинский кинорежиссер Александр Довженко. Ему было 62 года.

Довженко создал более 20 кинолент. Кроме съемок, он еще и писал киноповести. Самая известная из них - "Украина в огне".

Американцы назвали украинца "первым поэтом в кино". Греки - Гомером XX в. Японцы считали, что лучшие их фильмы созданы под влиянием украинского режиссера.

Актер и кинорежиссер Чарли Чаплин считал, что славянство дало миру в кинематографии лишь одного художника — Александра Довженко.

Gazeta.ua предлагает подборку лучших лент, созданных Александром Довженко.

1. "Земля", 1930 год.

Картина считается настоящим гимном труда и земледелия. Довженко первым в мировом кино выразил мировоззрение нации земледельцев, поэтизацию природы и труда. Режиссер снял предельно простую но очень драматичную историю крестьянской семьи в эпоху коллективизации.

После выхода "Земля" была очень популярна за рубежом. Мировые критики называли Довженко "Гомером кино", в то время как в Советском Союзе картина была запрещена до 1958 года за чрезмерный натурализм и пренебрежение освещением классовой борьбы.

2. "Сумка дипкурьера", 1927 год.

2-й полнометражный фильм Александра Довженко (первый - "Вася-реформатор", 1926, считается утерянным. - Gazeta.ua). Это один из первых остросюжетных детективов в украинском кино. В ньом режиссер использовал приемы немецкого экспрессионизма.

Сюжетной основой картины была борьба вокруг сумки с дипломатической почтой, оставшейся после смерти дипкурьера. Сочувствующие СССР рабочие захватывают сумку и тайно передают ее матросам парохода, направляющегося в Ленинград. Агенты разведки прилагают все усилия, чтобы захватить сумку. Матросы прячут ее в невероятных местах, стремясь любой ценой доставить ее в СССР. В картине Довженко единственный раз за всю карьеру появляется в роли кочегара.

3. "Звенигора", 1927 год.

Одна из ранних полнометражных работ Александра Довженко уже отметилась впечатляющей операторской работой и постановкой. В "Звенигоре" есть мистика, и экшен, и драма о братьях, оказавшихся в разных политических силах. В отличие от своих конкурентов, немого кино 1920-х, в которых была актуальная тема октябрьской революции, в этой картине была затронута тема древнеславянской легенды о зарытом кладе, что предоставляет "Звенигоре" мистику и необычность.

4. "Арсенал", 1929 год.

Часто Довженко был вынужден снимать пропагандистское кино по приказу, но режиссер умудрился обмануть советскую власть. Так "Арсенал" по своей сути - мощное оружие пропаганды. В центре сюжета легендарный Киевский завод, на котором зимой 1918-го произошло рабочее восстание против УНР. Почти все повстанцы были убиты, не дождавшись прихода красной армии, а потому, для "красной" агиткампании события восстания стали хрестоматийным примером для будущих поколений.

"Арсенал" наполнен метафоричностью, символизмом, гротеском, гиперболизированными героями и карикатурными "врагами революции". Он имеет мало отношения к истории, а скорее наполнен образами.

5. "Щорс", 1939 год.

Историко-революционная лента рассказывает о полководце Николае Щорсе, легендарном герое гражданской войны. Действие происходит в Украине в 1919 году, когда войска красных шли в Киев, стояли бои с войсками Петлюры и Драгомирова.

Съемку картины заказал сам Сталин, Александр Петрович перехитрил вождя и поставил большевистский фильм на украинском фоне. Довженко наполнил картину народными песнями, танцами. В ленте много юмора и сарказма, трагического и комического, а персонажи напоминают героев повести Николая Гоголя "Тарас Бульба".

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19 октября 1934 года агенты НКВД арестовали в Киеве фотографа и кинооператора Даниила Демуцкого. Основанием стала деятельность дальнего родственника за пределами СССР.

Фотографией увлекся, посетив столичное общество фотолюбителей "Дагер", членом которого стал. Позже демонстрировал работы на всесоюзных и зарубежных выставках. В 1925-м устроился на Одесскую киностудию. С режиссером Александром Довженко как оператор работал над фильмами "Вася-реформатор", "Ягодка любви", "Арсенал", "Земля", "Иван". Впервые Демуцкого арестуют в 1932 году на 4 месяца. Обвинят в сокрытии сценария ленты "Украина" режиссера Фавста Лопатинского. После освобождения установят постоянный надзор.