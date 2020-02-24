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понедельник, 24 февраля 2020 11:07

Украинский командир попал в окружение

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Украинский командир попал в окружение
Куренной Василий Андрусяк (слева) и руководитель ОУН Станиславской области Ярослав Мельник встречаются в 1944 году Фото: facebook.com/UPAreenacting/

Командир УПА Василий Андрусяк - "Грегит" погиб в бою с НКВД возле поселка Грабовка Ивано-Франковской области 24 февраля 1946 года.

К ОУН присоединился в 1932-м. Возглавил юношеский провод организации в Снятинской гимназии, в которой учился. Активно распространял проукраинские листовки.

Во время захвата Галичины Красной Армией неоднократно задерживался чекистами как неблагонадежный. Несколько раз бежал из заключения. Учился на учителя в Коломые, где совместно со спортивным обществом "Сокол" развивал местную сеть организации.

Опасаясь преследований со стороны советской власти, бежал в Австрию, где вступил в легион "Роланд". Прошел военное обучение и конспирацию при поддержке немцев. В июле 1941-го вернулся в Галичину. Возглавил Снятинский окружной провод ОУН, руководителем которого служил около года.

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Позже стал командиром сотни Украинской национальной самообороны "Змеи", а в начале 1944-го - куренным известного отряда УПА "Бешенные". Впоследствии возглавил одну из тактических групп "Черного леса". Участвовал в боях с немцами и НКВД, неоднократно получал ранения, но продолжал бои. Командовал отрядом в бою под Лещавой-Горной - сейчас Подкарпатского воеводства Польши, где потери УПА составили 17 человек, а чекистов - до 207 убитых, среди которых был один генерал. Руководил успешным рейдом в Ивано-Франковск с целью получения оружия и медикаментов. Был награжден Золотым крестом за боевые заслуги 2-го класса.

24 февраля рейдовая группа НКВД окружила убежище "Грегита" между поселками Грабовка и Глыбока. Вырваться из окружения повстанцы не смогли. Тело Василия выставили на всеобщий показ перед городским театром в Ивано-Франковске. Получил посмертно звание полковника УПА.

Майор УПА Петр Олийнык - "Эней" погиб в бою с НКВД 17 февраля 1946-го возле поселка Глинки Маневицкого района Волынской области. Место захоронения неизвестно. По приказу Главного военного штаба УПА, в 1945 году Петра Олийныка наградили Бронзовым крестом.

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Дата
24
февраля

Украинский командир попал в окружение

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