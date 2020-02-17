Погиб украинский командир

Петр Олийнык на фотографии в одном из западноукраинских сел Фото: wikipedia

Майор УПА Петр Олейник - "Эней" погиб в бою с НКВД 17 февраля 1946-го возле поселка Глинки Маневицкого района Волынской области. Место захоронения неизвестно.

Мужчина вступил в ОУН в 1938 году. За 4 года до этого был исключен из юридического факультета Львовского университета за националистическую деятельность. Проживал в Кракове. Перед началом Второй мировой войны Олейника арестовали и отправили в польскую тюрьму, из которой его освободили немцы.

С началом Великой Отечественной войны в 1941-м принимал активное участие в организации работы ОУН на Днепропетровщине. За 2 года стал командиром военного округа УПА "Богун". Позже проводником ОУН на Северо-западных украинских землях. Противостоял Германии, Польше и СССР.

В протоколе допроса чекистами участника южной группы УПА Михаила Конотопа сказано, что 3 октября 1943-го подразделения УПА "Богун" под командованием Олийныка штурмовали немецкий лагерь в Дубно. Освободили более 5 тыс. советских военнопленных, часть из которых затем вступила в ряды УПА. В 1944-м командовал отрядом в бою под Гурбами в Ровенской области.

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После войны стал исполнять обязанности командира УПА-Север. Организовывал вооруженную борьбу против НКВД, пытался сорвать депортации украинского населения. Именно поэтому стал одной из первых целей советской агентуры.

По приказу Главного военного штаба УПА с 1945-го Петр Олейник был награжден Бронзовым крестом заслуги УПА.

10 февраля 1940-го советская власть начала первую волну насильственной депортации населения из недавно присоединенных Западной Украины и Белоруссии. Хотела подавить "контрреволюционные" настроения "неблагонадежных" граждан. Планы всех волн депортаций составляли в Москве и передавали в репрессивные структуры НКВД. Подпадали под них интеллигенция, зажиточное крестьянство и те, кто поддерживал ОУН или Польшу.