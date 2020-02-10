Новая власть взялась за население Западной Украины

Началась первая волна депортации населения из Западной Украины и Западной Белоруссии Фото: antisovetsky.livejournal.com

10 февраля 1940-го советская власть начала первую волну насильственной депортации населения из недавно присоединенных Западной Украины и Белоруссии. Хотела подавить "контрреволюционные" настроения "неблагонадежных" граждан.

Планы всех волн депортаций составляли в Москве и передавали в репрессивные структуры НКВД.

Украинцев и белорусов перевозили в товарных вагонах на север России, в Казахстан, Сибирь и на Дальний Восток. Там они пополняли рабочую силу, в которой СССР имел насущную потребность. Проживали в спецпоселениях вроде лагерей и были лишены всех человеческих прав. Страдали от голода, холода и болезней. Кое-где помогало немногочисленное местное население, которое видело не "вооруженных бандитов", а обычных людей. Иногда оказывали им убежище в собственных домах, но иногда следили за ними для НКВД.

Считают, что за 4 суток операции в отдаленные районы вывезли 17,2 тыс. семей - около 89 тыс. человек. Точную цифру переселенных из Западной Украины установить невозможно из-за отсутствия данных из архивов России. Всего за 1941 год переселили более 200 тыс. человек.

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В течение нескольких лет провели еще 3 волны преступных переселений. Они затрагивали членов семей депортированных во время первой волны - их априори считали "врагами революции". Подпадали под них интеллигенция, зажиточное крестьянство и те, кто поддерживал ОУН или Польшу.

Историки считают, что в целом из Западной Украины депортировали более 1,2 млн украинцев.

Захватывая западноукраинские земли большевики позиционировали себя как освободители, несущие населению свободу, справедливость и благосостояние. В летучках, разбрасываемых самолётами, с подписью командующего украинским фронтом генерала С. Тимошенко, они обещали жителям края новую счастливую жизнь: "Начинается новая жизнь без гнёта и насилия". Об этой фантастической жизни, о обеспеченности, об обществе, где "сам народ – кузнец свого счастья", - они постоянно говорили на митингах и писали в прессе, часто повторяя известное выражение Сталина: "Товарищи! Жить стало лучше, жить стало веселее!".