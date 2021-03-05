Украинский фракцию сформировали в думе в Петербурге

 
Ексклюзивы
1/5
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Просмотров: 153
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 954
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1503
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 441
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3249
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 747
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1297
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1512
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1575
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5859
Фото
Все фото
20
6
4
5
29
Что выставляли на сельскохозяйственной выставке 130 лет назад - подборка фото
Что выставляли на сельскохозяйственной выставке 130 лет назад - подборка фото
Показали, как в музее спасают документы УПА
Показали, как в музее спасают документы УПА
Как выглядел украинский монастырь, котоый переделали в колонию - подборка фото
Как выглядел украинский монастырь, котоый переделали в колонию - подборка фото
Строители наткнулись на античную мозаику
Строители наткнулись на античную мозаику
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Видео
Все видео
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
В древней синагоги обрушилась крыша
В древней синагоги обрушилась крыша
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу
Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу
Интервью
1/5
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Просмотров: 153
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 270
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1017
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 639
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 369
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 марта 2021
1 Просмотров: 198
Снігурі
Хоч ця зима й маленька вдалась, а все в ній умістилося, що для справжньої зими треба. І снігопади, й завірюхи, й ожеледиця, яка робила короткі стежки ...
пятница, 05 марта 2021 11:15

Украинский фракцию сформировали в думе в Петербурге

  Комментировать
Украинский фракцию сформировали в думе в Петербурге
Вторая Государственная дума действовала до лета 1907 года фото: museum.ru

5 марта 1907 года начала работу 2-я Государственная дума Российской империи. Украинские губернии представляли 102 депутата.

2 думы созвали в период революции 1905-1907 годов. Они стали первыми в истории империи представительными органами власти. Имели законодательные полномочия - были нижней палатой парламента.

1-я Государственная дума просуществовала с 10 мая по 9 июля 1906-го. Ее распустили из-за слишком радикальных требований, в частности за попытки отменить частное землевладение, и за борьбу с правительством вместо разработки законов. От 2-й думы ожидали большей лояльности.

Выборы были многоступенчатыми и проходили по куриям. Больше всего мест получили "трудовики", к которым входили преимущественно крестьяне, затем конституционные демократы и автономисты. Впервые в Думу попали социалисты-революционеры - эсеры, народные социалисты и представители Социал-демократической рабочей партии.

Из 102 депутатов украинцев лишь 47 сформировали украинскую парламентскую группу, которую назвали Трудовой громадой. В нее вошли общественный деятель Василий Хвист, историк Василий Вовк-Карачевский, сельский фельдшер Семен Нечитайло. Депутаты требовали демократических прав и свобод, амнистии политическим заключенным, однако вместе с этим ставили радикальный вопрос о предоставлении Украине автономии в пределах империи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы в Петрограде выдвинули языковые требования России

Важным стал вопрос украинского образования в Украине, проблемы с которым существовали даже после отмены антиукраинского Эмского указа. Депутаты отмечали необходимость преподавания украинского языка в школах, выступали за создание кафедр украинского языка, литературы и истории при Киевском, Харьковском и Одесском университетах, в учительских семинариях.

Трудовая община издавала собственный журнал "Родное дело - Думские известия". Его теневым редактором стал публицист Василий Доманицкий. В журнале печатали идеи общины и речи депутатов, новости о положении в Украине и России. Всего успели выпустить 12 номеров.

2 июня 1907 года премьер-министр Петр Столыпин обвинил 55 депутатов думы в заговоре против царской семьи. Уже 3 июня император Николай II издал указ о роспуске думы. На самом же деле 2-я дума оказалась не менее радикальной и оппозиционно настроенной к правительству, чем 1-я.

Многих украинских депутатов арестовали и выслали в Сибирь. Остальных отпустили, лишив депутатских полномочий.

Российский император Николай II своим указом распустил Государственную думу 9 июля 1906 года. Первый парламент страны просуществовал 72 суток.

Николай II и его правительство решили, что "мужицкие" депутаты вдоволь наигрались в демократию. Выдвигали слишком радикальные требования и вели борьбу с правительством. Подготовили до 390 запросов о незаконных действиях последнего.

В манифесте о роспуске отмечалось, что народные избиратели, вместо законотворчества, обратились к расследованиям действий власти и указывали на несовершенство основных законов, менять которые мог только монарх. Такими действиями подогрели крестьянство, которое не дождалось улучшения своего положения, а перешло к грабежам и неповиновению.

После роспуска начались политические преследования первых депутатов, в том числе и украинских. В то же время объявили выборы во 2-ю Государственную думу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский фракцию сформировали в думе в Петербурге». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Украинский фракцию сформировали в думе в Петербурге

В России убили польских офицеров

Самое читаемое
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 10863
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 9819
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
6
 Просмотров: 8568
Супруги погибли по дороге от дочери
Супруги погибли по дороге от дочери
3
 Просмотров: 6588
Как судят преподавательницу, которая убила мужа и стреляла в дочь
Как судят преподавательницу, которая убила мужа и стреляла в дочь
7
 Просмотров: 5760
История
В России убили польских офицеров
В России убили польских офицеров
 Просмотров: 927
В музее выставили отреставрированный стол Петлюры
В музее выставили отреставрированный стол Петлюры Просмотров: 189
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
 Просмотров: 1305
Купленную за бесценок чашу выставили на аукцион за $500 тыс.
Купленную за бесценок чашу выставили на аукцион за $500 тыс. Просмотров: 270
Что выставляли на сельскохозяйственной выставке 130 лет назад - подборка фото
Что выставляли на сельскохозяйственной выставке 130 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 2592
Больше всего комментируют
5
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
5
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
4
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
3
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Голосов: 176
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть