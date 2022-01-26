Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь

Фото: Ольга Васькив

Солдаты Первого Украинского фронта 27 января 1945-го зашли в крупнейший нацистский концлагерь "Освенцим" на территории оккупированной Польши. Удалось освободить 7,5 тыс. заключенных, которых не успели вывезти нацисты.

Нацисты в Кракове в Польше 27 апреля 1940-го создали концентрационный лагерь Аушвиц. Он стал первым концлагерем, предназначенным для массового уничтожения людей. Освенцим, или Аушвиц – на немецком, был одним из 6 лагерей смерти на территории Польши. Предназначен для уничтожения евреев из всей Европы.

Из 1,3 млн замученных узников Освенцима дети составили около 234 тыс. "Фабрикой смерти" Освенцим стал не сразу. В первые 2 года большинство заключенных были поляками – "политическими". С февраля 1943 стали поступать евреи, цыгане и люди других национальностей. Слабых, пожилых, женщин и детей уничтожали сразу, сильнее работали на фабриках. Затем запустили крематории – для массового уничтожения. Узников убивали по 10-15 тыс. в неделю, печи работали непрерывно.

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Через три дня освобождения Освенцима армия начала наступление на оккупированный город Освенцим – важный транспортный узел. Почти половина: 42% воинов – украинцы. О концлагере на территории городка военные командиры не знали. Советские военные продвигались по направлению по карте – искали промышленные или другие объекты. Вместо леса, как показано на карте, разведчики вышли на стену с колючей проволокой, а за ней – лагерь. Подступы к нему заминированы. Саперы всю ночь и половину следующего дня разминировали объект.

Документы свидетельствуют, что союзники знали об "окончательном решении еврейского вопроса" и о газовых камерах. Однако никаких действий не предпринимали, считалось, что были более "насущные вопросы".

Лагерь был для Третьего рейха предприятием, приносящим прибыль. Два барака руководство выделило для хранения драгоценностей. Узники называли их "Канадой". Однако большинство людей умирало от голода. Больше страдали дети. Еще в конце 1944 года лагерное начальство объявило эвакуацию заключенных на территорию Германии – поражение Гитлера было неизбежным. Тех, кто не мог уходить, фашисты расстреливали.

Увезли 60 тыс. заключенных. Чтобы уничтожить доказательства – разрушали крематории, поджигали склады с отобранными у заключенных вещами, миновали подходы к Освенциму. После освобождения концлагеря часть бараков и построек стали использовать как госпиталь для заключенных. Два года спустя на территории бывшего лагеря смерти организовали мемориальный комплекс.

11 апреля 1945 года американские войска освободили узников нацистского лагеря смерти Бухенвальда. Через него прошли более 250 тыс. арестантов, 56 тыс. из них погибли. Сегодня этот день отмечают как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Концлагерь Бухенвальд близ города Веймар начал работать в августе 1937 года. За годы Второй мировой войны он стал одним из самых страшных после Освенцима лагерей смерти - в нем не было газовых камер, однако ежемесячно в нем погибали сотни, а иногда тысячи заключенных.