 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 558
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
1 Просмотров: 1161
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1368
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 1881
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1809
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2133
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1953
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2358
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2079
Фото
Все фото
4
4
14
14
9
Украинские Помпеи: под илом сохранилась площадь древнего города
Украинские Помпеи: под илом сохранилась площадь древнего города
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
За год до разгрома - как отдыхали венгры в разгар войны
За год до разгрома - как отдыхали венгры в разгар войны
Как украинцы восприняли путч в Москве 1990: фото
Как украинцы восприняли путч в Москве 1990: фото
Как император приехал в галицкий городок - подборка фото
Как император приехал в галицкий городок - подборка фото
Видео
Все видео
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Дорожники разрыли курган
Дорожники разрыли курган
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
Археологи нашли печь трипольцев
Археологи нашли печь трипольцев
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5544
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1953
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2358
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6867
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4790
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 585
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
четверг, 22 августа 2019 14:34

Украинские Помпеи: под илом сохранилась площадь древнего города
4

  Комментировать

В Тернопольской области обнаружили древние артефакты
Фото: "Терміново"
В Тернопольской области обнаружили древние артефакты
В Тернопольской области обнаружили древние артефакты
В Тернопольской области обнаружили древние артефакты

В Зализцах Зборовского района Тернопольской области археологи обнаружили большое количество артефактов.

Археологи из Научно-исследовательского центра "Охранная археологическая служба Украины" Института археологии НАН Украины исследовали культурный слой в центре города, сообщает "Терміново".

На глубине 40 см исследователи наткнулись на скопление битого стеклянной посуды XVIII века. Глубже обнаружили фрагменты деревянного сруба 2-й половины XVII столетия.

Под этим сооружением залегал слой ила. Исследователь Василий Ильчишин решил проверить его на предмет ранних наслоений.

"И тут случилось невероятное! Под слоем ила скрывался целый городской мир и жизнь середины XVII в. Мы нашли каменную вымостку рыночной площади, между тех камней были самые разнообразные предметы, характеризующие быт жителей, их жизнь и те исторические события, которые тогда бушевали" , - рассказал он.

Ил покрыл площадь Рынок после большого наводнения. Он законсервировал все, что тогда лежало на мостовой.

Археологи обнаружили между камней скорлупу лесных и грецких орехов, семена гречихи, косточки вишни или черешни, кору деревьев, ветви, фрагменты щепок, досок, кожаной одежды, обуви, керамической и стеклянной посуды, монеты и предметы вооружения, бусины и бисер.

Обнаружили алебарду, нож и наконечник стрелы. От времени и сильной кислотности металлические предметы окиснилися.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На кургане нашли 16 захоронений

"Они подсказывают нам о том, с чем связанно то наводнение - наиболее вероятно, что это событие произошло как раз в период Зборовской битвы 1649 года. В то время турки могли разграбить город и разобрать дамбу. Залозецкий пруд к тому времени имел более 1000 га площади и был в 4 раза больше, чем сейчас. А старый город находился ниже по течению от пруда. И огромное количество воды и ила мгновенно заполнило долину Серета и, соответственно, затопило город, тем самым "заморозив" тот момент городской жизни и быта", - объясняет Ильчишин.

Широкие археологические исследования запланированы на следующий год.

Под трассой Н-14 "Кропивницкий-Николаев" нашли захоронение, которому более 4 тыс. лет. Ученые считают, что принадлежит представителям ямной культуры. Она была распространена на территории Украины в эпоху бронзового века и названа в честь обряда захоронения - в ямах без гроба.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские Помпеи: под илом сохранилась площадь древнего города». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Украина подписала исторический документ с Турцией

Отрубленную голову князя законсервировали в меду

Самое читаемое
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 42507
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 25542
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 23545
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 20917
В человеческом теле обнаружили новый орган
В человеческом теле обнаружили новый орган Просмотров: 19980
История
Как выглядели бы аккаунты Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях - в столице откроют выставку
Как выглядели бы аккаунты Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях - в столице откроют выставку Просмотров: 198
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
 Просмотров: 2259
Украина подписала исторический документ с Турцией
Украина подписала исторический документ с Турцией
 Просмотров: 324
Отрубленную голову князя законсервировали в меду
Отрубленную голову князя законсервировали в меду
 Просмотров: 1962
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
4
 Просмотров: 1764
Больше всего комментируют
3
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Голосов: 1498
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua