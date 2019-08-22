Украинские Помпеи: под илом сохранилась площадь древнего города

Фото: "Терміново"

В Зализцах Зборовского района Тернопольской области археологи обнаружили большое количество артефактов.

Археологи из Научно-исследовательского центра "Охранная археологическая служба Украины" Института археологии НАН Украины исследовали культурный слой в центре города, сообщает "Терміново".

На глубине 40 см исследователи наткнулись на скопление битого стеклянной посуды XVIII века. Глубже обнаружили фрагменты деревянного сруба 2-й половины XVII столетия.

Под этим сооружением залегал слой ила. Исследователь Василий Ильчишин решил проверить его на предмет ранних наслоений.

"И тут случилось невероятное! Под слоем ила скрывался целый городской мир и жизнь середины XVII в. Мы нашли каменную вымостку рыночной площади, между тех камней были самые разнообразные предметы, характеризующие быт жителей, их жизнь и те исторические события, которые тогда бушевали" , - рассказал он.

Ил покрыл площадь Рынок после большого наводнения. Он законсервировал все, что тогда лежало на мостовой.

Археологи обнаружили между камней скорлупу лесных и грецких орехов, семена гречихи, косточки вишни или черешни, кору деревьев, ветви, фрагменты щепок, досок, кожаной одежды, обуви, керамической и стеклянной посуды, монеты и предметы вооружения, бусины и бисер.

Обнаружили алебарду, нож и наконечник стрелы. От времени и сильной кислотности металлические предметы окиснилися.

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"Они подсказывают нам о том, с чем связанно то наводнение - наиболее вероятно, что это событие произошло как раз в период Зборовской битвы 1649 года. В то время турки могли разграбить город и разобрать дамбу. Залозецкий пруд к тому времени имел более 1000 га площади и был в 4 раза больше, чем сейчас. А старый город находился ниже по течению от пруда. И огромное количество воды и ила мгновенно заполнило долину Серета и, соответственно, затопило город, тем самым "заморозив" тот момент городской жизни и быта", - объясняет Ильчишин.

Широкие археологические исследования запланированы на следующий год.

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