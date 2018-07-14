Украинские футболисты победили поляков

На месте первого матча установили памятную стелу. Фото: Vgorode

Во Львове 14 июля 1894 состоялся первый в украинской истории футбольный матч.

Он прошел на территории современного Стрыйского парка, где располагался стадион британского стиля с футбольным полем и трибунами на 7000 мест.

Первый футбольный матч прошел между командами общества "Сокол" Львова и Кракова. Gazeta Lwowska писала, что львовские футболисты играли в серых гимнастических штанах и белых футболках, а футболисты Кракова - в синих штанах и белых футболках.

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Львовяне победили, мяч на шестой минуте забил в северные ворота ученик учительской гимназии Владимир Хомицкий.

11 февраля 1894 во Львове, в помещении общества "Русская беседа" основали первое украинское молодежное спортивное общество "Сокол". Целью общества было воспитывать в украинском народе единство, народную силу, выносливость, подвижность, предприимчивость, понимание труда в общей группе, дисциплину.