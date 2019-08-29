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четверг, 29 августа 2019 11:04

Украинская писательница умерла в "телячьем" вагоне

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Украинская писательница умерла в &quot;телячьем&quot; вагоне
Людмила Старицкая-Черняховская умерла при депортации в Казахстан в возрасте 73 года Фото: gazeta.ua

Украинский институт национальной памяти представил видеоролик ко дню рождения Людмилы Старицкой-Черняховской.

Писательница, театральный деятель и политик родилась 29 августа 1868-го в семье корифея украинского театра Михаила Старицкого. Несмотря на величие своего отца, не осталась в его тени.

Она была одной среди немногих женщин-основательниц Украинской Центральной Рады. Работала в украинских правительствах периода освободительной борьбы 1917-1921 годов. Как представитель Министерства образования 22 октября 1918-го выступила с речью на торжественном открытии Каменец-Подольского государственного университета.

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Стала одной из основательниц и заместителем председателя Национального совета украинских женщин. Дала начало украинскому государственному кинематографу.

В советские времена ее перевели в статус "врага народа", хотя советские театры ставили ее пьесы, заказывали ей переводы опер. Писательницу арестовали 14 января 1930-го, впоследствии преследовали всю оставшуюся жизнь.

20 июля 1941-го, когда немцы уже стояли под Киевом, ее арестовало НКВС. В постановлении значилось: "В настоящее время Старицкая-Черняховская германофильски настроена, ждет прихода немцев в Киев". Но вряд ли чекисты действительно опасались какой опасности от 73-летней женщины. Может, просто мстили за предыдущую жизнь и независимую характер?

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Дата
29
августа

Украинская писательница умерла в "телячьем" вагоне

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