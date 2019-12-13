Украинская керамика стала мировым наследием ЮНЕСКО

Украинская керамика - мировое наследство ЮНЕСКО. Фото: firtka.if.ua

Традиционную косовскую рисованную керамику внесли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Соответствующее решение приняли в Боготе. Об этом сообщил эксминистр культуры Украины Евгений Нищук на собственной странице соцсети Facebook.

"Замечательные новости вечер из Боготы, Колумбии. Только Косовскую рисованную керамику внесены в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества", - говорится в сообщении.

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По его словам, следующей номинации, которая тоже может попасть в список ЮНЕСКО станет крымскотатарский "Орнек".

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