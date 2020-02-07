Украинец возобновил легендарный автомобиль

Фото: 49000.com.ua

Житель Днепра Виктор Боняк восстановил единственный в Украине автомобиль Wolseley Mark 2.

В 2014 году ему удалось приобрести английский автомобиль Wolseley Mark февраля 1969 выпуска. Машина была в плохом состоянии, сообщает 49000.com.ua.

Компания Wolseley появилась в 1901 году. Создавала дорогие модели автомобилей и конкурировала с "Роллс-Ройсом". После Первой мировой войны дела ухудшились и компании пришлось переключиться на легкие спортивные модели.

Впоследствии Wolseley Motors Limited приобрел автопроизводитель Morris Motors Limited.

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Автореставратор заявил, что его автомобиль был создан на базе Mini Cooper. Всего было выпущено 24 тыс. единиц Wolseley Mark 2.

Виктор Боняк представит автомобиль на выставке ГАСС 2020.

В Тернополе на базе коллекции ретро-автомобилей открыли постоянно действующий музей. Коллекцию на протяжении 20-ти лет собирал тернополянин Тарас Демкура. Многие авто кататются по улицам города с экскурсиями.