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суббота, 08 февраля 2020 03:13

Украинец возобновил легендарный автомобиль
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В Днепре восстановили ретро-автомобиль
Фото: 49000.com.ua
В Днепре восстановили ретро-автомобиль
В Днепре восстановили ретро-автомобиль
В Днепре восстановили ретро-автомобиль
В Днепре восстановили ретро-автомобиль

Житель Днепра Виктор Боняк восстановил единственный в Украине автомобиль Wolseley Mark 2.

В 2014 году ему удалось приобрести английский автомобиль Wolseley Mark февраля 1969 выпуска. Машина была в плохом состоянии, сообщает 49000.com.ua.

Компания Wolseley появилась в 1901 году. Создавала дорогие модели автомобилей и конкурировала с "Роллс-Ройсом". После Первой мировой войны дела ухудшились и компании пришлось переключиться на легкие спортивные модели.

Впоследствии Wolseley Motors Limited приобрел автопроизводитель Morris Motors Limited.

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Автореставратор заявил, что его автомобиль был создан на базе Mini Cooper. Всего было выпущено 24 тыс. единиц Wolseley Mark 2.

Виктор Боняк представит автомобиль на выставке ГАСС 2020.

В Тернополе на базе коллекции ретро-автомобилей открыли постоянно действующий музей. Коллекцию на протяжении 20-ти лет собирал тернополянин Тарас Демкура. Многие авто кататются по улицам города с экскурсиями.

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