Украинцы за рубежом создали академию наук

Украинские ученые в лагере ДиПи в Митенвальде. Среди них: Наталья Полонская-Василенко, Дмитрий Дорошенко, Александр Оглоблин.

16 ноября 1945 года в немецком Аугсбурге создали Украинскую свободную академию наук. Временное положение приняли 12 ученых в лагере перемещенных лиц Сомме Касерне. Организация должна была стать наследницей Всеукраинской академии наук.

Президентом УВАН избрали историка Дмитрия Дорошенко. Для работы организации Лагерная Управа выделила комнату в подвале 4-го блока. В помещении собирались на совещания и конференции, создавали библиотеку и архив-музей. Вскоре УВАН получило финансирование, пишет в Facebook исследовательница Тамара Скрипка.

27 июля 1947 года возникло Общество сторонников УВАН под руководством журналиста Василия Мудрого. Участники собирали деньги с коммерческих заведений, чем помогли активизировать издательскую деятельность.

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В 1947-м академия насчитывала 149 членов. К концу года состоялось 50 научных конференций, зачитали 227 докладов. А до 1949-го в печать вышли 56 научных изданий.

В связи с переездом большей части украинских ученых на aмериканский континент, в 1949 году президиум УВАН перенесли в канадский Виннипег. После смерти Дорошенко президентом УВАН в Канаде выбрали литературоведа Леонида Белецкого.

В США же возникла Фундация УВАН. 62 ящика с архивом и библиотекой, собранными за 5 лет в Европе, перевезли в Нью-Йорк на пароходе General Haan. Первым президентом УВАН США избрали генетика Михаила Ветухива.

Гетман Украинской Державы Павел Скоропадский подписал грамоту о создании Украинской Академии Наук 14 ноября 1918-го. Свою работу учреждение начало 27 ноября. Члены академии решили, что все научные издания должны печататься на украинском языке. В тот день состоялось первое общее собрание и утвердили устав. По нему Академия состояла из 15 институтов и 3 отделов: историко-филологического, физико-математического и социально-экономического. Грамота утвердила президиум из 12 академиков. В него вошли известные ученые того времени: историк Дмитрий Багалей, экономист Михаил-Туган Барановский, востоковед Агафангел Крымский, геолог Владимир Вернадский и другие.