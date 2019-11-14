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четверг, 14 ноября 2019 12:12

Постановили, что все издания должны быть на украинском языке

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Постановили, что все издания должны быть на украинском языке
Академию наук открыли в 1918-м Фото: dt.ua

Гетман Украинской Державы Павел Скоропадский подписал грамоту о создании Украинской Академии Наук 14 ноября 1918-го. Свою работу учреждение начало 27 ноября. Члены академии решили, что все научные издания должны печататься на украинском языке.

В тот день состоялось первое общее собрание и утвердили устав. По нему Академия состояла из 15 институтов и 3 отделов: историко-филологического, физико-математического и социально-экономического.

Грамота утвердила президиум из 12 академиков. В него вошли известные ученые того времени: историк Дмитрий Багалей, экономист Михаил-Туган Барановский, востоковед Агафангел Крымский, геолог Владимир Вернадский и другие.

Президентом хотели избрать бывшего главу Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского, но тот отказался. Тогда по большинству голосов президиума УАН возглавил Владимир Вернадский, а вице-президентом стал Дмитрий Багалей.

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Членами академии могли стать граждане Украинской Державы и ученые Западной Украины, иностранцев выбирали всеобщим голосованием.

При учреждении действовали Ботанический и Акклиматизационный сады, Астрономическая обсерватория, Биологическая станция, библиотека, типография, архив и лаборатории.

12 ноября 1918 гетман Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской православной церкви.

Украинцы выступали за независимость от Московского патриархата. Изменения украинских правительств и агрессия большевиков не давали возможности Украинской церкви получить статус национальной.

Но почти вся православная иерархия состояла из русских с антиукраинской позицией.

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Дата
14
ноября

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