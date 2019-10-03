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четверг, 03 октября 2019 10:39

Украинцы провели масштабный съезд в Праге

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Украинцы провели масштабный съезд в Праге
Украинские ученые в эмиграции провели первый научный съезд в Праге Фото: intvua.com

Первый Украинский научный съезд в Праге начался 3 октября 1926-го. Проводили украинские ученые в эмиграции в местном геологическом институте.

Председательствовал на съезде химик Иван Горбачевский. Вместе с украинцами мероприятие посетили чешские ученые, белорусы, грузины, армяне. Работали в 4-х секциях: историко-филологической, юридической, естествознания и математической. Впоследствии секций стало 10.

Во время торжественного открытия историк Дмитрий Дорошенко рассказал о развитии украинской науки за 50 лет. Всего за 5 дней работы провели 41 заседание, где выступило 267 ученых. В соседней аудитории устроили выставку украинских научных книг и учебников, изданных в 1917-1926-х.

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Ученые из УССР отказались от участия в съезде. Тоже самое сделал и Михаил Грушевский, который только что вернулся из эмиграции на Родину. Почти каждый 4-й участник был представителем пражского Украинского свободного университета.

Научное общество имени Тараса Шевченко объявило запись на Украинские университетские курсы во Львове 20 сентября 1919-го. Перед тем польские власти запретили обучение на украинском языке во Львовском университете.

Когда узнали о курсах, их тоже запретили. Проводили нелегально в разных квартирах и других помещениях. Все преподаватели работали без зарплаты на общественных началах.

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Дата
03
октября

Украинцы провели масштабный съезд в Праге

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