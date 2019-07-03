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среда, 03 июля 2019 12:49

Украинцы основали организацию в США

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Украинцы основали организацию в США
"Братство святого Николая" создали украинские эмигранты в США Фото: svitua.org

Украинские эмигранты создали в США первое общество взаимопомощи "Братство святого Николая" 3 июля 1885 года. Его руководителем стал священник из Галичины Иван Волянский. Мужчина прибыл в город Шенандоа в Пенсильвании в 1884-м. Большинство украинцев, прибывших с ним на чужбину происходили из деревни. Уже через год существования общества, совместными усилиями Волянский и эмигранты возвели здание первой украинской католической церкви.

Главной целью братство ставило взаимопомощь первым эмигрантам из Украины на чужбине. Помогали члены братства друг другу и морально, и материально, организовывали школы. Проводили работу по поддержке украинского самосознания, сохранения народных обычаев и традиций. Благотворительные взносы получали даже от жителей США.

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Через 10 лет после основания "Братства" в центре американской диаспоры в Пенсильвании в том же городе Шенандоа основали Украинский Народный Союз - найбольшую братскую организацию США. Ее влияние распространилось даже на украинцев Канады и Мексики.

В Далласе в открытом автомобиле 22 ноября 1963 года смертельно ранен 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. На любительскую видеокамеру это снял 58-летний Абрахам Запрудер, эмигрант из украинского города Ковеля.

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Дата
03
июля

Украинцы основали организацию в США

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