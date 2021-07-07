Украинцы и кримские татары победили войско Московы

Казаки с татарами разгромили московские войска под Конотопом в 1659-м. фото dt.ua

Битва под Конотопом между украинской-татарскими и московскими войсками началась 8 июля 1659-го. Войска гетмана Ивана Выговского нанесли поражение московскому войскам князя Алексея Трубецкого.

После подписания Гадячского договора московский царь Алексей Михайлович объявил Ивана Выговского изменником. Это стало началом Московско-украинской войны.

Осенью 1658 года 17-тысячное московское войско перешло границу Гетманщины. Весной на помощь выступила 50-тысячная армия во главе с князем Алексеем Трубецким. Взялиа в осаду Конотоп, где находилось три казацкие полки. Полковник Григорий Гуляницкий с четырехтысячным отрядом казаков решает защищать город. Направляет письма Выговского с просьбой о помощи.

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Выговский успевает собрать 17 тыс. казаков, 40 тыс. крымскотатарской конницы. К ним присоединяются 3 тыс. польских добровольцев и 1 тыс. сербских и молдавских наемников. Казаки подошли под Конотоп и ударили по армии Трубецкого. Тот начал отступление в город Путивль.

Московиты потеряли до 30 тыс. человек. Сам Трубецкой едва не погиб, был дважды ранен. Потерял кроме части артиллерии, еще боевые знамена, казну и почти весь обоз.

Погибших казаков с обеих сторон похоронили в одной братской могиле.

22 марта 1654 в Москву прибыло посольство гетмана Богдана Хмельницкого для определения статуса запорожских казаков в составе России. Казацкая делегация привезла в Москву грамоту Хмельницкого к царю и проект договора, который содержал 23 пункта. В проекте "гарантировалась полнота внутренней автономии государства и устранялось любое вмешательство власти московского царя во внутренние дела Украины". Эти статьи и царские грамоты рассматривались как соглашение двух равных государств на равных основаниях. Среди 11 пунктов "мартовских статей" нет ни одной, в котором бы говорилось о присоединении Украины к Московии или их воссоединение.