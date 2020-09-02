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суббота, 05 сентября 2020 09:05

Украинцы еще не написали свою историю Черного моря

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  Украинцам не хватает собственных научных исследований о Черном море - говорит Юлия Стаховская
Украинцам не хватает собственных научных исследований о Черном море - говорит Юлия Стаховская

Украинцы на протяжении веков активно осваивали воды Черного моря, однако никогда не были на нем единоличными хозяевами. Об этом говорит писательница Юлия Стаховская анализируя исторический труд американского писателя Чарльза Кинга "История Черного моря". Эта книга - взгляд на историю Черного моря со стороны, и украинцам в этой истории отведено промежуточное место, - говорит писательница.

"Я могла бы пошутить, что нам, украинцам, о нашем Черное море рассказывает иностранец. Но это на самом деле очень показательно. У нас не так много книг об истории Черного моря. Автор показывает мультикультурный узел Причерноморья, разные эпохи и влияния. Мне книга понравилась во-первых масштабом, с которым он смотрит на историю этого региона, с разных сторон, изучая турецкие и другие источники. Правда, мы со своей историей и часто национальными мифами не слишком посодействовали тому, чтобы в его списке книг были уважаемые украинские труды. О казаках Кинг безусловно вспоминает, признает их мощное влияние, и времена, когда море называлось Русским, но больше ориентируется на тех, что называли его "Кара Дениз".

  Обложка книги Чарльза Кинга "История Черного моря"
Обложка книги Чарльза Кинга "История Черного моря"

Автор дает нам возможность увидеть, как наша украинская история вписана в общий контекст. В османские времена украинцы имели на море важное свое влияние, но они не были в нем хозяевами.

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Нам надо четко представлять, какой была история этого региона. Не только с наших личных пожеланий, как бы мы хотели, чтобы это было, а как это видит мировая историография. Почитайте переводы книг турецких или болгарских авторов - как они видят историю. Это же другая сторона.

А свою историю Черного моря в таком научно-популярном ключе нам еще надо написать и издать", - заключает Юлия Стаховская.

Чарльз Кинг (р. 1967) – американский писатель, профессор международных дел и управления в Джорджтаунском университете. Родился в Арканзасе, изучал историю и философию в Университете Арканзаса. Автор книг "Окончание гражданских войн" (1997), "Постсоветская Молдавия: Пограничная область в переходный период" (1998), "Молдаване: Россия, Румыния и политика культуры" (1999), "Черное море: История" (2004), "Призрак свободы: История Кавказа" (2008), "Экстремальная политика: Национализм, насилие и конец Восточной Европы" (2010), "Одесса: Величие и смерть города грез" (2011).

Автор: Валерия Радзиевская
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