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среда, 02 сентября 2020 08:57

Крым без воды: оккупанты признали, что не могут обеспечить полуостров

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Крым без воды: оккупанты признали, что не могут обеспечить полуостров
Оккупанты признали провал "перспективных" проектов по обеспечению Крыма водой. Фото: InfoResist

Перебрасывать воду на Крымский полуостров с российской Краснодарского края или Ростовской области по дну Азовского или Черного моря на расстояние свыше 500 км - очень дорогостоящее дело.

Об этом заявили в Росводресурсов, пишет российский Интерфакс.

"Кроме того, что данные варианты имеют очень высокую стоимость, Краснодарское и Цимлянское водохранилища в связи с периодом маловодья также находятся на низких отметках", - подчеркнули специалисты в РФ.

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Также дорогими они считают два других проекта. Это опреснения вод Черного моря с учетом транспортных расходов, процесса реминерализации и избавления от соляных отходов. И создание "парка самолетов по вызову дождей" - из-за отсутствия облаков в засушливый и маловодный период.

Вариант использования подземных и поверхностных вод - также сложный и дорогой, пишут в Росводресурсов. Каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно и понимать, что такая вода нуждается в очистке. В Крыму объем добытой воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов.

"Основной вопрос - не в поиске воды, а именно в бережном отношении и рациональном использовании", - резюмировали в агентстве РФ.

Чернореченское водохранилище пересыхает в аннексированном Крыму. Водохранилище является основным источником воды для Севастополя. Его площадь постоянно уменьшается. Местные говорят, что это самое сильное обмеление за последние десятилетия.

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02
сентября

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Голосов: 8328
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
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