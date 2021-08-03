Украина и Россия заключили соглашение о флоте в Крыму

Летом 1992 года Украина и Россия установили переходный период относительно контроля над ЧФ Фото: bigkyiv.com.ua

3 августа 1992 года Леонид Кравчук и Борис Ельцин подписали в Ялте соглашение о принципах формирования ВМС Украины и России на базе Черноморского флота бывшего СССР.

Стороны приняли решение о выводе ЧФ из состава Объединенных вооруженных сил СНГ и о его совместном использовании Украиной и Россией в течение трех лет. Это назвали переходным периодом. Статус последнего должны были определить отдельным соглашением, которое обязаны были подписать до 1 октября 1992-го.

Президенты Украины и России на переходный период общим согласием должны были назначить Объединенное Командование флотом. Комплектование кораблей должно было проводиться призывниками Украины и России в равной пропорции. Военнослужащие давали присягу государству, гражданами которого они являются. А военно-морскую символику флота должны были определить и утвердить президенты в течение 1 мес.

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Стороны признали целесообразность проведения политики, направленной на преобразование Черного моря в безъядерную зону, территорию мира и стабильности. А до окончания переходного периода все проблемы Черноморского флота должны были решаться в соответствии с соглашением между Украиной и Россией о дальнейшем развитии межгосударственных отношений, где речь шла о воздержании от каких-либо односторонних действий.

Через несколько лет Москва заберет себе все лучшие и самые новые корабли. Также россияне неохотно будут покидать Севастополь, потому что надеялись на его передачу РФ.

5 апреля 1992 года Черноморский флот перешел в административное подчинение Министерству обороны Украины. Соответствующий указ подписал тогдашний президент Леонид Кравчук. Документ дал официальное основание для начала формирования собственных Военно-Морских сил. Серьезные противоречия между Украиной и Россией по Крыму начались в 1992-м. РФ начала активно препятствовать процессу перехода флота под контроль Украины. 11 апреля 1992 года президенты России Борис Ельцин и Украины Леонид Кравчук приостановили действие указов о передаче Черноморского флота под юрисдикцию своих стран. После развала СССР в Киеве не знали, что делать с Черноморским флотом. Главный штаб ВМС России смог склонить на свою сторону большинство личного состава флота. Командующий флотом Игорь Касатонов отдал распоряжение не принимать присягу на верность народу Украины, пока руководство государства не договорится окончательно, кому принадлежит ЧФ. Сначала Киев и Москва договаривались поделить флот пополам. 3 сентября 1993-го планировались очередные переговоры в Массандре между украинской и российской делегациями. Россияне хотели получить украинскую часть флота в обмен на газовые долги. Кравчук согласился в счет долгов за газ отдать России весь флот и его инфраструктуру.