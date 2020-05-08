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пятница, 08 мая 2020 03:13

УИНП создал видео о Первом зимнем походе

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УИНП создал видео о Первом зимнем походе
В видео рассказывается о Первый зимний поход. Фото: youtube.com

Представили ролик до 100 лет завершения первого Зимнего похода Армии УНР.

Видео создал Центр истории Винницы совместно с Украинским институтом национальной памяти и Управлением культуры и искусств Винницкой ОГА.

Снимали в с Писаревка на Ямпольщине Винницкой обл. близ современной украинско-молдавской границы.

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Здесь 100 лет назад передовые отделы бойцов похода встретились с разведывательными подразделениями второй Стрелецкой дивизии Армии УНР. Они наступали с запада вместе с польскими союзниками для совместной борьбы против Красной армии.

6 мая 1920 закончился Первый Зимний поход войск УНР. Во время похода Украинской удалось сохранить армию, которой грозило полное уничтожение.

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