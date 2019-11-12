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вторник, 12 ноября 2019 15:48

"Углекопы" и "Девичий задор" - какое кино смотрели в начале ХХ века
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Показали афиши фильмов со страницы журнала Российской империи "Живой экран"
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Показали афиши фильмов со страницы журнала Российской империи "Живой экран"
Показали афиши фильмов со страницы журнала Российской империи "Живой экран"
Показали афиши фильмов со страницы журнала Российской империи "Живой экран"
Показали афиши фильмов со страницы журнала Российской империи "Живой экран"

Показали рекламу кинопродукции отпечатанную на страницах журнала "Живой экран" 1913-1914 годов.

Ее опубликовало сообщество Хроники прекрасной эпохи.

Статьи издания увидели свет в Российской империи в 1908 году. Имели целью ознакомление подданных с культурой иностранного и собственного кино. Имена известных актеров и яркие шрифты должны были привлекать людей на сеансы. Хронометраж лент измеряли не в часах и минутах, а длиной самой ленты.

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Первые же регулярные киносеансы на территории Украины начались с сентября 1896-го. Во Львове, под властью Австро-Венгрии, показывали французские фильмы, которые также попадали и в Приднепровье. В конце начали снимать и показывать фильмы с национальными сюжетами - "Наталку Полтавку", "Москаля-волшебника", "Богдана Хмельницкого" и другие. Но все же преобладали иностранные ленты.

С целью их демонстрации в Киеве 1911 года, благодаря усилиям предпринимателя Штейна, открылся один из пеших стационарных кинотеатров. Заведение действовало до 2010-го года под названием "Экран".

10 апреля 1954-го умер Огюст Люмьер. Совместно со своим братом Луи, считается родоначальником кино, основателем французской киноиндустрии и кинорежиссуры. 28 декабря 1895 года в Париже, сняв за тридцать франков в день "Гранд кафе" на Бульваре Капуцинок, 14, они устроили первый в мире публичный киносеанс. Входной билет стоил один франк. Братья организовали в подвале кинозал и один из них, крутя ручку синематографа, проецировал изображение на белый экран.

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