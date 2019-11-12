"Углекопы" и "Девичий задор" - какое кино смотрели в начале ХХ века

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA

Показали рекламу кинопродукции отпечатанную на страницах журнала "Живой экран" 1913-1914 годов.

Ее опубликовало сообщество Хроники прекрасной эпохи.

Статьи издания увидели свет в Российской империи в 1908 году. Имели целью ознакомление подданных с культурой иностранного и собственного кино. Имена известных актеров и яркие шрифты должны были привлекать людей на сеансы. Хронометраж лент измеряли не в часах и минутах, а длиной самой ленты.

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Первые же регулярные киносеансы на территории Украины начались с сентября 1896-го. Во Львове, под властью Австро-Венгрии, показывали французские фильмы, которые также попадали и в Приднепровье. В конце начали снимать и показывать фильмы с национальными сюжетами - "Наталку Полтавку", "Москаля-волшебника", "Богдана Хмельницкого" и другие. Но все же преобладали иностранные ленты.

С целью их демонстрации в Киеве 1911 года, благодаря усилиям предпринимателя Штейна, открылся один из пеших стационарных кинотеатров. Заведение действовало до 2010-го года под названием "Экран".

10 апреля 1954-го умер Огюст Люмьер. Совместно со своим братом Луи, считается родоначальником кино, основателем французской киноиндустрии и кинорежиссуры. 28 декабря 1895 года в Париже, сняв за тридцать франков в день "Гранд кафе" на Бульваре Капуцинок, 14, они устроили первый в мире публичный киносеанс. Входной билет стоил один франк. Братья организовали в подвале кинозал и один из них, крутя ручку синематографа, проецировал изображение на белый экран.