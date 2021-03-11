Ученый рассказал о древнейшем библейском артефакте

Мозес Вильгельм Шапира родился в Каменце-Подольском и был подданным Пруссии. После того как его свитки объявили подделкой покончил жизнь самоубийством Иллюстрация: wikipedia

Ученый Идан Дершовиц убежден, что давний манускрипт "Свиток Шапиры", названный подделкой, может быть настоящим и самым древним известным библейским писанием.

15 фрагментов кожи, исписанных палео-ивритским письмом, нашел в 1883 году в пещере ущелья Вади Муджиб близ Мертвого моря продавец старины из Иерусалима Мозес Вильгельм Шапира. Он продемонстрировал его другим и утверждал, что нашел оригинальную книгу Второзакония или ее копию, принадлежавшую Моисею, сообщает Daily Mail.

Шапира продал фрагменты Британскому музею за 1 млн фунтов стерлингов. Когда в музее выставили экспонат, его увидел французский археолог Саймон Клермон-Ганно. Он объявил его подделкой. Такой же вывод сделали и исследователи из музея, в частности стало известно, что Шапира уже продал различным учреждениям 260 "подлинных рукописей" на иврите. Находку отдали частному коллекционеру за 25 фунтов. В конце концов она исчезла вовсе, что оставило вопрос подлинности открытым, потому что в 1947 году впервые нашли Свитки Мертвого моря.

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В исследовании Идан Дершовиц отметил, что владеет архивными, лингвистическими и литературными свидетельствами, подтверждающие подлинность артефакта. Реконструируя текст из оригинальных транскрипций и рисунков XIX в., он пришел к выводу, что фрагменты датируются временами Первого Храма - 957 годом до н.э.

Ученый отмечает, что признание рукописей подделкой и их исчезновение 140 лет назад было трагедией как для Шапиры, так и для всей истории изучения Библии.

Недавно ученые нашли текст на 4 фрагментах Свитков Мертвого моря, которые до этого считались пустыми. Открытие сделали профессор Королевского колледжа в Лондоне Джоан Тейлор и команда специалистов. Они решили применить новый метод мультиспектральной визуализации, который и проявил надписи. Они сделаны на арамейском языке и на иврите. Наибольший обнаруженный фрагмент текста состоит из 15 или 16 букв, расположенных в 4 строки. Его писали чернилами на углеродной основе. Содержит слово "Шабат" и может относиться к библейской книге пророка Иезекииля.