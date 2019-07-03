Ученых и профессоров арестовали ночью

Пам'ятник львівським ученим відкрили 3 липня 2011 року. Фото: http://www.lp.edu.ua Під час операції AB-Aktion нацисти у Львові 4 липня 1941 року розстріляли 45 вчених та професорів. Заарештованих вивели на узгір'я Вулецьких пагорбів до заздалегідь викопаної ями. Чоловіків підводили до неї та розстрілювали. У червні 1941 року вермахт зайняв Львів. Вже 1–2 липня до міста прибули спецгрупи СС для ліквідації всіх, хто був визнаний ворогами гітлеризму. В ніч з 3 на 4 липня 1941 року окремими відділами групи спеціального призначення "Галичина" при Поліції Безпеки під командуванням бригаденфюрера СС др. Карла Ебергарда Шьонгарта арештовано 21 професора вищих навчальних закладів Львова. Забирали усіх чоловіків віком від 18 років, г остей та знайомих господарів помешкання, а також їхніх слуг. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Парижа увійшли німецькі війська Арешти було проведено окремі групи по 5-6 чоловік на чолі з офіцерами за попередньо підготовленими списками. Головними жертвами виступили професори вищих шкіл Львова, Медичного інституту та Львівської Політехніки. Після коротких допитів, проведених в одному з корпусів Львівської Політехніки о 4 год. ранку 4 липня 1941 р. заарештованих вивели на узгір'я Вулецьких пагорбів до заздалегідь викопаної ями. Групами по четверо чоловік підводили до неї та розстрілювати. Єдиним з-поміж арештованих професорів, кому вдалося уникнути розстрілу був професор Гроєр. У 1943 року під час акції ліквідації слідів нацистських злочинів на окупованих територіях могилу з останками розстріляних розрили та спалили останки в таборі у Лисиницькому лісі. Пам'ятник львівським ученим відкрили 3 липня 2011 року. Подія була приурочена до 70-х роковин від часу тих трагічних подій. Пам'ятник - це своєрідна арка, що складається із 10 каменів, які символізують 10 Божих заповідей. 14 червня 1940 року Париж захопили нацисти. За тиждень Франція підписала акт про припинення воєнних дій проти Німеччини. Pamʺyatnyk lʹvivsʹkym uchenym vidkryly 3 lypnya 2011 roku. Foto: http://www.lp.edu.ua Pid chas operatsiyi AB-Aktion natsysty u Lʹvovi 4 lypnya 1941 roku rozstrilyaly 45 vchenykh ta profesoriv. Zaareshtovanykh vyvely na uz·hir'ya Vuletsʹkykh pahorbiv do zazdalehidʹ vykopanoyi yamy. Cholovikiv pidvodyly do neyi ta rozstrilyuvaly. U chervni 1941 roku vermakht zaynyav Lʹviv. Vzhe 1–2 lypnya do mista prybuly spets·hrupy SS dlya likvidatsiyi vsikh, khto buv vyznanyy vorohamy hitleryzmu. V nich z 3 na 4 lypnya 1941 roku okremymy viddilamy hrupy spetsialʹnoho pryznachennya "Halychyna" pry Politsiyi Bezpeky pid komanduvannyam bryhadenfyurera SS dr. Karla Eberharda Shʹonharta areshtovano 21 profesora vyshchykh navchalʹnykh zakladiv Lʹvova. Zabyraly usikh cholovikiv vikom vid 18 rokiv, h ostey ta znayomykh hospodariv pomeshkannya, a takozh yikhnikh sluh. CHYTAYTE TAKOZH: Do Paryzha uviyshly nimetsʹki viysʹka Areshty bulo provedeno okremi hrupy po 5-6 cholovik na choli z ofitseramy za poperednʹo pidhotovlenymy spyskamy. Holovnymy zhertvamy vystupyly profesory vyshchykh shkil Lʹvova, Medychnoho instytutu ta Lʹvivsʹkoyi Politekhniky. Pislya korotkykh dopytiv, provedenykh v odnomu z korpusiv Lʹvivsʹkoyi Politekhniky o 4 hod. ranku 4 lypnya 1941 r. zaareshtovanykh vyvely na uz·hir'ya Vuletsʹkykh pahorbiv do zazdalehidʹ vykopanoyi yamy. Hrupamy po chetvero cholovik pidvodyly do neyi ta rozstrilyuvaty. Yedynym z-pomizh areshtovanykh profesoriv, komu vdalosya unyknuty rozstrilu buv profesor Hroyer. U 1943 roku pid chas aktsiyi likvidatsiyi slidiv natsyst·sʹkykh zlochyniv na okupovanykh terytoriyakh mohylu z ostankamy rozstrilyanykh rozryly ta spalyly ostanky v tabori u Lysynytsʹkomu lisi. Pamʺyatnyk lʹvivsʹkym uchenym vidkryly 3 lypnya 2011 roku. Podiya bula pryurochena do 70-kh rokovyn vid chasu tykh trahichnykh podiy. Pamʺyatnyk - tse svoyeridna arka, shcho skladayetʹsya iz 10 kameniv, yaki symvolizuyutʹ 10 Bozhykh zapovidey. 14 chervnya 1940 roku Paryzh zakhopyly natsysty. Za tyzhdenʹ Frantsiya pidpysala akt pro prypynennya voyennykh diy proty Nimechchyny. Показати більше 1931/5000 Памятник львовским ученым открыли 3 июля 2011. Фото: http://www.lp.edu.ua

Во время операции AB-Aktion нацисты во Львове 4 июля 1941 года расстреляли 45 ученых и профессоров. Арестованных вывели на холмы Вулецких холмов к заранее выкопанной ямы. Мужчин подводили к ней и расстреливали.

В июне 1941 года вермахт занял Львов. Уже 1-2 июля в город прибыли спецгруппы СС для ликвидации всех, кто был признан врагами гитлеризма. В ночь с 3 на 4 июля 1941 года отдельными отделами группы специального назначения "Галичина" при Полиции Безопасности под командованием бригаденфюрера СС др. Карла Эберхарда Шьонгарта арестованы 21 профессора высших учебных заведений Львова. Забирали всех мужчин в возрасте от 18 лет, г остей и знакомых хозяев квартиры, а также их слуг.

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Аресты проведили отдельные группы по 5-6 человек во главе с офицерами по предварительно подготовленными списками. Главными жертвами выступили профессора высших школ Львова, Медицинского института и Львовской Политехники.

После коротких допросов, проведенных в одном из корпусов Львовской Политехники в 4 часа утра арестованных вывели на холмы Вулецких холмов к заранее выкопанной ямы. Группами по четыре человека подводили к ней и расстреливать. Единственным среди арестованных профессоров, кому удалось избежать расстрела был профессор Гроер. В 1943 году во время акции ликвидации следов нацистских преступлений на оккупированных территориях могилу с останками расстрелянных разрыли и сожгли останки в лагере в Лисиницком лесу.

Памятник львовским ученым открыли 3 июля 2011 года. Памятник - это своеобразная арка, состоящая из 10 камней, символизирующих 10 Божьих заповедей.

14 июня 1940 Париж захватили нацисты. За неделю Франция подписала акт о прекращении военных действий против Германии.