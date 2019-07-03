Ученых и профессоров арестовали ночью

Во время операции AB-Aktion нацисты во Львове 4 июля 1941 года расстреляли 45 ученых и профессоров. Арестованных вывели на холмы Вулецких холмов к заранее выкопанной ямы. Мужчин подводили к ней и расстреливали.
В июне 1941 года вермахт занял Львов. Уже 1-2 июля в город прибыли спецгруппы СС для ликвидации всех, кто был признан врагами гитлеризма. В ночь с 3 на 4 июля 1941 года отдельными отделами группы специального назначения "Галичина" при Полиции Безопасности под командованием бригаденфюрера СС др. Карла Эберхарда Шьонгарта арестованы 21 профессора высших учебных заведений Львова. Забирали всех мужчин в возрасте от 18 лет, г остей и знакомых хозяев квартиры, а также их слуг.
Аресты проведили отдельные группы по 5-6 человек во главе с офицерами по предварительно подготовленными списками. Главными жертвами выступили профессора высших школ Львова, Медицинского института и Львовской Политехники.
После коротких допросов, проведенных в одном из корпусов Львовской Политехники в 4 часа утра арестованных вывели на холмы Вулецких холмов к заранее выкопанной ямы. Группами по четыре человека подводили к ней и расстреливать. Единственным среди арестованных профессоров, кому удалось избежать расстрела был профессор Гроер. В 1943 году во время акции ликвидации следов нацистских преступлений на оккупированных территориях могилу с останками расстрелянных разрыли и сожгли останки в лагере в Лисиницком лесу.
Памятник львовским ученым открыли 3 июля 2011 года. Памятник - это своеобразная арка, состоящая из 10 камней, символизирующих 10 Божьих заповедей.
14 июня 1940 Париж захватили нацисты. За неделю Франция подписала акт о прекращении военных действий против Германии.
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Автор:Ольга Васькив
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