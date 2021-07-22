Ученые разгадали загадку бронзовых фигурок из погребения фараона

Во времена фараонов Египет импортировал бронзу из Израиля. Фото: The Israel Museum

Израильские египтологи доказали, что в древние времена между Левантом и Египтом существовали налаженные торговые связи.

Египетские фараоны импортировали медь, сообщает The Jerusalem Post.

Археологи проводили раскопки в поселении Тимна в Израиле. Там располагались древние медные рудники, которые некоторые археологи считают "копями царя Соломона". Достоверно это не доказали. Новое исследование частично подтвердило эту гипотезу.

Авторы работы обратили внимание на период 1070-664 гг. до н. э. Тогда Египет был разобщенным и слабым. Но в элитных гробницах того периода находят артефакты из бронзы.

"В третий промежуточный период бронза внезапно стала популярным материалом, в том числе для изготовления ушебти - похоронных фигурок. В течение десятилетий преобладание бронзовых предметов было археологической загадкой. Нам неизвестно ни одно место добычи полезных ископаемых в Египте того времени", - сказал профессор Эрез Бен-Йосеф из Тель-Авивского университета.

Ученые изучили четыре бронзовых статуэтки, которые нашли в египетском некрополе Таниса. Их взяли из гробницы фараона Псусеннеса I, его жены и главнокомандующего его армии.

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Химический анализ показал, что медь, которую использовали для изготовления бронзы, добыли в Тимине.

Это означает, что фараоны Египта импортировали ценные материалы даже в период упадка. Египет поддерживал обширные торговые связи с государствами Леванта.

В египетской провинции Минья археологи нашли саркофаг жреца возрастом 2,6 тыс. лет. Захоронение нашли на глубине 5 м в могильном колодце в археологической зоне Гарайфа в Туна эль-Джабель. В захоронении нашли фигурки ушебти. Египтяне верили, что эти фигурки будут выполнять работу в потустороннем мире вместо умершего.