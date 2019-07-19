Ученые нашли столицу древнего царства

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 252
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1746
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1008
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2367
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 738
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1071
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 783
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3168
Фото
Все фото
4
6
25
6
8
Украшения и жернова из вулканического камня - археологи показали находки
Украшения и жернова из вулканического камня - археологи показали находки
Как жилось в советском летнем лагере - подборка фото
Как жилось в советском летнем лагере - подборка фото
Плуги, олени и кукуруза - как выглядели американские гербы XIX в.
Плуги, олени и кукуруза - как выглядели американские гербы XIX в.
В украинском крепости нашли остатки мечети
В украинском крепости нашли остатки мечети
Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото
Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото
Видео
Все видео
Реставрируют трамвайные остановки, которым более 100 лет
Реставрируют трамвайные остановки, которым более 100 лет
Раскопали украинскую церковь XII века
Раскопали украинскую церковь XII века
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1917
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 981
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 июля 2019
Просмотров: 207
Люди білбордів
"Українська стратегія Гройсмана" – фіксуєш і ще якийсь час провертаєш у свідомості зміст слогана на білборді. І усміхаєшся розкішному ...
пятница, 19 июля 2019 23:13

Ученые нашли столицу древнего царства

  Комментировать
Ученые нашли столицу древнего царства
Польские археологи нашли Нубийскую столицу. Фото: С. Lenarczyk

Команда польских археологов с помощью геофизических исследований обнаружила руины исчезнувшей столицы нубийского царства.

Геофизическое исследование провели на месте раскопок Старой Донголы - столицы средневековой Нубии. Город расположен на территории современного Судана. Считается, что он был создан еще в VI веке, сообщает Archaeology News Network.

Ученые сканировали почву в месте раскопок. Полученные с помощью георадара изображения помогли установить, как выглядел город непосредственно перед своим исчезновением в XIX веке.

Геофизические исследования показали, что городские стены с течением времени меняли свои функции. Если сначала они служили для защиты, то в поздний период - разделяли разные районы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наткнулись на гробницу короля

Анализ полученных данных также показал, что жители этого города были материально обеспеченными людьми. На это указывает найденная во время раскопок керамика из Японии.

"Интересно, что в XVIII веке жители Донголы, вероятно, были заядлыми курильщиками. Каждом доме мы нашли по несколько трубок, а табак в то время не был дешевым товаром", - говорит руководитель экспедиции доктор Артур Облуский.

Туркменские археологи нашли на границе с Афганистаном клад серебряных монет XIII века. Находку сделали на окраине древнего города Мехно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые нашли столицу древнего царства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 1 Просмотров: 329610
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 39924
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 24573
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве 2 Просмотров: 18877
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов 4 Просмотров: 17577
История
Украшения и жернова из вулканического камня - археологи показали находки
Украшения и жернова из вулканического камня - археологи показали находки
4
 Просмотров: 1116
Украинский город переименовали
Украинский город переименовали
 Просмотров: 3015
Раскопали захоронения семьи знатного сармата
Раскопали захоронения семьи знатного сармата Просмотров: 2169
Начала работу комиссия по реабилитации
Начала работу комиссия по реабилитации Просмотров: 99
Американские космонавты приблизились к Луне
Американские космонавты приблизились к Луне
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
13
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
10
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
10
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
8
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
6
У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде
Голосов: 181
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua