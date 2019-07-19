Ученые нашли столицу древнего царства

Польские археологи нашли Нубийскую столицу. Фото: С. Lenarczyk

Команда польских археологов с помощью геофизических исследований обнаружила руины исчезнувшей столицы нубийского царства.

Геофизическое исследование провели на месте раскопок Старой Донголы - столицы средневековой Нубии. Город расположен на территории современного Судана. Считается, что он был создан еще в VI веке, сообщает Archaeology News Network.

Ученые сканировали почву в месте раскопок. Полученные с помощью георадара изображения помогли установить, как выглядел город непосредственно перед своим исчезновением в XIX веке.

Геофизические исследования показали, что городские стены с течением времени меняли свои функции. Если сначала они служили для защиты, то в поздний период - разделяли разные районы.

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Анализ полученных данных также показал, что жители этого города были материально обеспеченными людьми. На это указывает найденная во время раскопок керамика из Японии.

"Интересно, что в XVIII веке жители Донголы, вероятно, были заядлыми курильщиками. Каждом доме мы нашли по несколько трубок, а табак в то время не был дешевым товаром", - говорит руководитель экспедиции доктор Артур Облуский.

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