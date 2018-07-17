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вторник, 17 июля 2018 11:51

Ученые доказали, что Туринская плащаница является подделкой

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Ученые доказали, что Туринская плащаница является подделкой
Следы от ран на ткани не сходятся с реальным телом. Фото: УПЦ КП

Кровь не могла вытечь из ран на теле, которое лежало на Туринской плащанице.

Это установили итальянские судебно-медицинские эксперты, сообщает Science Alert.

Кровяные пятна на льняной ткани несовместимы друг с другом. Кровь не могла вытечь из тела под таким углом.

Судебно-медицинский антрополог Маттео Боррини из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и химик Луиджи Гарлашелли, представляющий Комитет по расследованию псевдонаучных утверждений, пришли к выводу, что следы крови на Туринской плащанице не могли быть оставлены завернутым в нее телом распятого Иисуса Христа.

Исследователи не стали тестировать само вещество плащаницы. Они использовали живой предмет и манекен, чтобы проанализировать кровоток на ранах с левой стороны, предплечьях, раны в туловище и пятна крови вокруг талии фигуры. Методика называется анализом образцов крови. Для нее использовали два типа крови: человеческую кровь, переданную для исследования, и синтетическую кровь с теми же свойствами жидкости.

Эксперимент показал, как должна стекать кровь из ран в левой руке, предплечьях и туловище. Манекену придавали различные позы - стоя, лежа, со сложенными руками.

Один из следов на плащанице, который по мистической версии является кровью из раны на левом предплечье, мог появиться только если этой тканью окутали человека, который стоит. Форма других следов указывает на наклон тела в 45°.

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"Угол между рычагом и корпусом должен быть более 80° и менее 100° для того, чтобы ручейки крови текли от запястья в сторону локтя на внешней части предплечья, как это показано на плащанице", - отмечают исследователи.

Рана от копья должна была оставить сплошное кровавое пятно, а не небольшие ручейки крови, которые остались на полотне. Некоторые следы ученым вообще не удалось воспроизвести в эксперименте.

Исследователи пришли к выводу, что Туринская плащаница скорее всего является подделкой XIV века.

Ученые считают, что приблизились к тому, как Иисус выглядел на самом деле. Антропологи утверждают, что лицо Христоса сильно отличалось от актеров, которые часто изображают его на экране. На большинстве иллюстраций и икон его изображают как человека с голубыми глазами и длинными, волнистыми волосами.

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