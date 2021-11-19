Убийцу президента застрелил владелец стриптиз-бара

Ли Харви Освальд произвел три выстрела и попал в Джона Кеннеди. Фото: https://theinfong.com

В Далласе в штате Техас 22 ноября 1963-го убили 35-го президента США Джона Кеннеди. Его смертельно ранили выстрелом из винтовки, когда он с супругой ехал в президентском кортеже.

Это был первый официальный визит главы американского государства в Техас. Супруги из аэропорта сели в открытый лимузин, с ними - губернатор штата Джон Коннелли с супругой. Направлялись по центральным улицам города.

В 12:30 президентский "Линкольн" проезжал мимо техасского состава учебников. На шестом этаже склада Ли Харви Освальд произвел три выстрела и попал в Джона Кеннеди и Коннелли. Кеннеди ранил в шею и голову, пулю в спину получил техасский губернатор. Лимузин быстро уехал в ближайший госпиталь. Через полчаса 46-летний президент США скончался от травмы. Коннелли спасли.

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Через полтора часа Ли Харви Освальд арестовали, в борьбе он убил полицейского. Через два дня, во время конвоя в федеральную тюрьму Освальда смертельно ранил в живот владелец техасского стрип-бара Джек Руби. Говорит, что отомстил за любимого президента.

Вице-президент Линдон Джонсон на авиабазе в Далласе принес присягу как 36-й президент США. 25 ноября объявляют днем ​​национального траура по убитому президенту. За 10 месяцев комиссия под руководством председателя Верховного суда заключила, что единственным исполнителем убийства был Ли Харви Освальд. Однако большинство американцев верят в "теорию заговора". Например. что Кеннеди убили мафиози или шпионы из советского союза.

5 июня 1968-го, вскоре после полуночи, сенатор Роберт Кеннеди был застрелен в гостинице "Амбасадор" в Лос-Анджелесе после его победы на президентских праймериз в Калифорнии. Сразу после того, как объявил своим поклонникам о победе, в Кеннеди несколько раз выстрелил 24-летний палестинец Сирхан Сирхан. Кеннеди умер на следующий день. Роберт был братом президента Джона Кеннеди, застреленного пять лет до этого, 22 ноября 1963-го.