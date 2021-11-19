Убийцу президента застрелил владелец стриптиз-бара

В Далласе в штате Техас 22 ноября 1963-го убили 35-го президента США Джона Кеннеди. Его смертельно ранили выстрелом из винтовки, когда он с супругой ехал в президентском кортеже.
Это был первый официальный визит главы американского государства в Техас. Супруги из аэропорта сели в открытый лимузин, с ними - губернатор штата Джон Коннелли с супругой. Направлялись по центральным улицам города.
В 12:30 президентский "Линкольн" проезжал мимо техасского состава учебников. На шестом этаже склада Ли Харви Освальд произвел три выстрела и попал в Джона Кеннеди и Коннелли. Кеннеди ранил в шею и голову, пулю в спину получил техасский губернатор. Лимузин быстро уехал в ближайший госпиталь. Через полчаса 46-летний президент США скончался от травмы. Коннелли спасли.
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Через полтора часа Ли Харви Освальд арестовали, в борьбе он убил полицейского. Через два дня, во время конвоя в федеральную тюрьму Освальда смертельно ранил в живот владелец техасского стрип-бара Джек Руби. Говорит, что отомстил за любимого президента.
Вице-президент Линдон Джонсон на авиабазе в Далласе принес присягу как 36-й президент США. 25 ноября объявляют днем национального траура по убитому президенту. За 10 месяцев комиссия под руководством председателя Верховного суда заключила, что единственным исполнителем убийства был Ли Харви Освальд. Однако большинство американцев верят в "теорию заговора". Например. что Кеннеди убили мафиози или шпионы из советского союза.
5 июня 1968-го, вскоре после полуночи, сенатор Роберт Кеннеди был застрелен в гостинице "Амбасадор" в Лос-Анджелесе после его победы на президентских праймериз в Калифорнии. Сразу после того, как объявил своим поклонникам о победе, в Кеннеди несколько раз выстрелил 24-летний палестинец Сирхан Сирхан. Кеннеди умер на следующий день.
Роберт был братом президента Джона Кеннеди, застреленного пять лет до этого, 22 ноября 1963-го.
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