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четверг, 28 октября 2021 08:20

Убийца наследника престола умер от чахотки

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Убийца наследника престола умер от чахотки
Наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд с супругой Софией вышли из ратуши в городе Сараево – теперь столица Боснии и Герцеговины, 28 июня 1914-го. Фото pantv.livejournal.net

Австрийский суд в Сараево 28 октября 1914-го вынес приговор убийцы эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги Софии – 19-летнему Гаврилу Принципу.

С 1878-го Босния и Герцеговина оккупирована Австро-Венгрией. Сербы, составляющие почти половину населения Боснии, добиваются освобождения от оккупации и присоединения к соседней Сербии. Вторые по численности босняки-мусульмане более лояльны к империи. Члены революционной организации "Млада Босна" хотят "устранить" высших должностных лиц Австро-Венгерской империи. Тогда сербы, хорваты и словенцы могут объединиться в великую державу.

Три боснийских серба — 19-летний Гаврила Принцип, Трифко Грабиж и Неделько Чабринович называют себя "смертниками" и хотят убить наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда.

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Покушение было назначено на 28 июня 1914-го, когда эрцгерцог должен был посетить присоединенную к империи Боснию и Герцеговину. Шесть исполнителей должны были взорвать кортеж эрцгерцога с супругой. Студент метнул начиненную гвоздями бомбу под колеса автомобиля Фердинанда. Мощный взрыв ранил несколько человек в толпе, но сам герцог не пострадал. Супруги продолжили маршрут.

После приема в Ратуше снова сели в авто. Гаврила Принцип увидев в нескольких метрах от себя авто, выхватил пистолет марки "браунинг" и трижды стрелил в направлении супругов. Первая пуля смертельно ранила эрцгерцога, вторая попала в живот его жене Софии. Они умерли через полчаса. Принципа схватил проходивший рядом студент. Наказание отбывал в крепости Терезиенштадт в 65 км от Праги. Просидел пятую часть срока, потому что умер от туберкулеза 28 апреля 1918 года.

Австро-Венгрия обвинила в организации убийства Сербию, объявили войну. В течение недели в конфликт вмешались Россия, Франция, Германия и Бельгия, за ними – остальные европейские страны. Началась Первая мировая война.

6 апреля 1917 года США формально вступили в Первую мировую войну. Через два дня после того, как Сенат США 82 голосами против 6 поддержал решение президента Вудро Вильсона объявить войну Германии, палата представителей высказалась за это самое решение 373 против 50 голосов. Конгресс официально объявил войну германской империи. 26 июня первые 14 тыс. американских пехотинцев высадились во Франции.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
октября

Убийца наследника престола умер от чахотки

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