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среда, 17 марта 2021 13:13

У старій друкарні відкрили унікальний музей
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Автор: kyivmaps.com
  Музей книги и книгопечатания Украины предлагает просмотреть уникальные экспонаты, проводит мастер-классы и спектакли
Музей книги и книгопечатания Украины предлагает просмотреть уникальные экспонаты, проводит мастер-классы и спектакли

В этот день 1972 года выдали постановление Совета Министров УССР о создании в Киеве музея книги и книгопечатания. Этим тогдашняя Украина откликнулась на решение ЮНЕСКО считать 1972-й Международным годом книги.

За 3 года музей официально открыли. Главные помещения заведения разместили в здании типографии Киево-Печерской Лавры. Ее 1615-м создал архимандрит Елисей Плетенецкий. Во внутреннем дворике типографии еще сохранена мастерская-словолитни. Первоначальная типография была деревянной и одноэтажной. 1701 года здание заменили на каменное. После пожара 1718-го типографию отремонтировали и надстроили 2-й этаж.

Новый музей сразу привлек внимание киевлян и туристов. До конца года экспозицию осмотрели 39886 посетителей, для них произошло 297 экскурсий. Коллекция музея сформовалы на базе книжного отдела Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Ежегодно ее дополняют поисковыми работами в книгохранилищах, подарками известных ученых-книговедов, коллекционеров, издательств, художников а также закупками на государственные и музейные средства.

В мае 2000 года музей впервые отремонтировали и значительно расширили количество экспонатов. Общая экспозиционная площадь теперь составляет 930 м². А двух выставочных достигает 300 м². Там собраны около 56 тыс. экспонатов, освещающих историю книги и книжного дела со времен Киевской Руси и до наших дней: копии рукописных книг XI-XV в, копии первых печатных кириллических книг, оригиналы старинных XVI-XVIII в, раритеты печатной украинистики XIX-XX в, деревянные и медные клише граверов XVII-XVIII в. Есть старинные печати известных церковных и культурно-образовательных деятелей XVII-XIX в, таких как Петр Могила, Иннокентий Гизель, Иоанникий Галятовский, Иосиф Тризна, Лазарь Баранович, Дмитрий Ростовский, Евгений Болховитинов. Также есть немало экспонатов современного искусства.

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Заметный вклад в формирование музейной коллекции сделала Служба безопасности Украины, которая по решению суда передавала конфискованные предметы. Так в 2009 году поступили 7 икон XIX в, стародрук-конволют в серебряном окладе ХУШ-XIX в "Евангелие". - Сибиу, Румыния, 1859, "Служебник". -Ясы, 1794. Привлекаются к увеличению фонда и таможенники, которые неоднократно передавали задержаны раритеты.

Сейчас, кроме экскурсий, в музее регулярно проводятся различные тематические мастер-классы, встречи с известными писателями, издателями, артистами.

Музей книги и книгопечатания Украины предлагает просмотреть уникальные экспонаты, проводит мастер-классы и спектакли
Фото: facebook.com/Books.and.Printing.Museum
Музей книги и книгопечатания Украины предлагает просмотреть уникальные экспонаты, проводит мастер-классы и спектакли
Музей книги и книгопечатания Украины предлагает просмотреть уникальные экспонаты, проводит мастер-классы и спектакли
Музей книги и книгопечатания Украины предлагает просмотреть уникальные экспонаты, проводит мастер-классы и спектакли
Музей книги и книгопечатания Украины предлагает просмотреть уникальные экспонаты, проводит мастер-классы и спектакли

В селе Скнилов Пустомытовского района на Львовщине открыли Музей старинных книг. Среди экспонатов - книги XVI-XVIII ст. Некоторые - в единственном экземпляре. В концепции - свободный доступ к экспонатам, к артефактам. Их можно брать в руки, листать, читать, даже делать селфи.

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Дата
17
марта

У старій друкарні відкрили унікальний музей

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