У пирамид обнаружили необычную находку

Фото: scienceinpoland.pap.pl

Польские археологи проводят раскопки в районе некрополя Сакарра под Каиром в окрестностях пирамиды Джосера. Там обнаружили несколько десятков неизвестных мумий со странным изображением бога смерти. Пирамида считается древнейшим сохраненным каменным строением в мире. Польская научная группа ведет работы в этом районе более 20 лет.

По словам ученых, возраст мумий достигает около 2 тыс. лет. Большинство из них похоронены прямо в вырытых в песке ямах. Все они прошли только основные этапы бальзамирования, поэтому тела чрезвычайно сильно разложились. Об этом сообщает Science in Poland.

"Большая часть захоронений очень плохо сохранилась. Некоторые из них находились в деревянных гробах, помещенных в прорубленной в скале траншеи глубиной 20 метров и шириной 40 метров, которая ограничивала священную зону пирамиды", - сообщила руководитель раскопок доктор Варшавского университета Камилла Курашкевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети

Внимание исследователей привлекли необычные украшения мумий. Так, у одной из них на шее находилось разноцветное ожерелье, а на крышке гроба - расписная имитация иероглифической надписи. Расшифровать их не удается.

Кроме того, ноги мумии покрыты украшением с изображением древнеегипетского бога Анубиса в голубых тонах. Обычно это божество изображали черным. Ученые предполагают, что странную окраску объясняет поверье, согласно которому волосы богов были сделаны из синего драгоценного камня.

Археологи из университетов Парижа и Сорбонны во главе с французским египтологом Пьером Талием нашли папирус возрастом 4,5 тыс.лет. Его обнаружили в пещере Вади-эль-Жарден на берегу Красного моря. Журнал вел египетский чиновник Мерер. Текст, написанный с использованием иероглифов, раскрыл тайну строительства Великой пирамиды Гизы. Строили ее под руководством Мерера. Он и объяснил, как проходило строительство. Известняковые блоки перемещались рабами на расстояние 25 км вдоль реки Нил. Они сделали гигантские плотины для отвода воды Нила и направили потоки через искусственные каналы к стройплощадке.