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вторник, 25 июня 2019 16:02

Раскрыли тайну строительства пирамид

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Раскрыли тайну строительства пирамид
Комплекс пирамид Гизы. Фото: Википедия

Археологи из университетов Парижа и Сорбонны во главе с французским египтологом Пьером Талием нашли папирус возрастом 4500 лет. Его обнаружили в пещере Вади-эль-Жарден на берегу Красного моря. Журнал вел египетский чиновник Мерер.

Текст, написанный с использованием иероглифов, раскрыл тайну строительства Великой пирамиды Гизы. Строили ее под руководством Мерера. Он и объяснил как проходило строительство, об этом сообщает Правительственный Курьер.

Известняковые блоки перемещались рабами на расстояние 25 км вдоль реки Нил. Они сделали гигантские плотины для отвода воды Нила и направили потоки через искусственные каналы к стройплощадке. Гигантские блоки клали в эти каналы. Таким образом их перемещали кораблями по воде. Доставка каждого камня занимала один день и требовала привлечения труда большого количества рабов. Каждая команда состояла из 40 человек.

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Инспектор Мерер отвечал за доставку известняковых блоков из Туры в пирамиду Хеопса. Об этом говорится в его дневнике.

Ученые предполагают, что водами Нила для строительства пирамид пользовались не менее, чем 5 месяцев в году. Также это позволяет отбросить популярную теорию о технологии пришельцев.

Ученые из Университета Восточной Англии обнаружили таинственные каменные конструкции в Западной Сахаре.

Здания отличаются по размерам и форме, и археологи не уверены, для чего использовались многие из них.

На спутниковых снимках можно увидеть сотни сооружений разного типа. Одни имеют форму полумесяцев, другие образуют круги, третьи – прямые линии, четвертые – прямоугольные, похожие на платформу, а пятые представляют собой камни, сложенные в курганы. Есть и более сложные варианты. Например, одна структура выглядит, как смесь прямых линий, каменных кругов, платформ и каменных столбов, которые вместе образуют комплекс длиной около 630 м.

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