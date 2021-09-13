У монаха появились кровоточащие раны на руках и ребрах

До Франциска Ассизского появление стигматов не был известен. Роспись в священном гроте "Пещера Святого Бенедикта" изображает святого

На теле монаха Франциска Ассизского 14 сентября 1224-го появились кровоточащие раны - стигматы.

Монах-аскет Франциск Ассизский молился на горе Алверно в центре Италии. В молитве просил "почувствовать душой и телом то горе, которое Иисус испытал во время его сильных мучений". Утром его ребра, ладони и ступни были как пробиты и кровоточили.

Стигматы - от греческого "клеймо" на его теле были похожи на пять ран Иисуса Христа. Он скрывал стигматы от окружения и пытался влиять на него больше примером собственного благочестия и составлением молитв.

Святой настаивал на первоначальном добре и считал животных одной семьей с людьми. Все творения, по его мнению, красивые, в них он видел Бога. Франциск Ассизский умер в нищете. Говорят, что в момент его смерти стая жаворонков взлетела, чтобы сопровождать святого на небо.

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До Франциска Ассизского появление стигматов не был известено. С тех пор церковь признала 406 относительно достоверных случаев этого явления.

Богословы выделяют несколько критериев, которым должны отвечать настоящие стигматы. Прежде всего они появляются внезапно и спонтанно и именно в тех местах, в которые был ранен во время распятия Иисус Христос. Они не гниют, часто выделяют сладковатый дух, напоминающий запах цветов. Кровь из стигматов течет пульсируя, они не заживают неделями, а то и годами. Раны остаются неизменными даже после медицинского вмешательства.

В некоторых стигматиков они кровоточат постоянно, у других - периодически. Ученые явление стигматизму толкуют влиянием психологических факторов: склонностью людей к истерии, постоянным погружением в медитацию и уходом от реальности.

Реформатора Яна Гуса 6 июля 1415-го сожгли заживо вместе со своими трудами на костре в городе Констанц, теперь Германия. Теологический факультет Пражского университета приговорил Гуса, как еретика. Ему забросили ошибки в науке о таинствах, святых, отпущения грехов, а также подрыв авторитета церкви и непокорность папе и епископам. Гуса схватили и бросили в тюрьму. Городской совет Констанцы вынес решение казнить Гуса через сожжение. Весть о сожжении Гуса вызвала беспорядки на чешских землях. Восстание возглавил шляхтич Ян Жижка. Разъяренный народ изгонял католических священников с их приходов.