Тысячи людей требовали легализовать церковь

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17 сентября 1989 во Львове прошла манифестация за легализацию УГКЦ.

Она прошла после воскресной литургии на площади возле обкома компартии. 38 священников непризнанной властью катакомбной греко-католической церквипишлы в собор св. Юра. В манифестации приняли участие от 200 до 300 тыс. человек.

"Вопрос легализации УГКЦ решен фактически, осталось его оформить только юридически", - комментировало "Радио Свобода".

В тот же вечер, в 50-летие оккупации Западной Украины СССР львовяне зажгли в окнах траурные свечи в память погибших от коммунистических репрессий.

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"Масштабность акции по ее влиянию на общественные процессы была такой мощной, что во Львове только за октябрь из компартии вышла 31000 членов, а Щербицкий отрекся от власти", - писал один из ее организаторов Иван Гель.

Вокруг Львова стянули войска и танки. Решительная позиция тогдашнего городского головы Богдана Котика и решение депутатов городского совета не допустили их введения в город.

СССР напал на Польшу без объявления войны 17 сентября 1939-го. Выступил как союзник III Рейха и нарушил ряд международных соглашений. Советские войска заняли западноукраинские и западнобелорусские земли.