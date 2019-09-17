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вторник, 17 сентября 2019 14:34

Тысячи людей требовали легализовать церковь
11

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Во Львове требовали легализовать УГКЦ
Фото: Faceboook
Во Львове требовали легализовать УГКЦ
Во Львове требовали легализовать УГКЦ
Во Львове требовали легализовать УГКЦ
Во Львове требовали легализовать УГКЦ

17 сентября 1989 во Львове прошла манифестация за легализацию УГКЦ.

Она прошла после воскресной литургии на площади возле обкома компартии. 38 священников непризнанной властью катакомбной греко-католической церквипишлы в собор св. Юра. В манифестации приняли участие от 200 до 300 тыс. человек.

"Вопрос легализации УГКЦ решен фактически, осталось его оформить только юридически", - комментировало "Радио Свобода".

В тот же вечер, в 50-летие оккупации Западной Украины СССР львовяне зажгли в окнах траурные свечи в память погибших от коммунистических репрессий.

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"Масштабность акции по ее влиянию на общественные процессы была такой мощной, что во Львове только за октябрь из компартии вышла 31000 членов, а Щербицкий отрекся от власти", - писал один из ее организаторов Иван Гель.

Вокруг Львова стянули войска и танки. Решительная позиция тогдашнего городского головы Богдана Котика и решение депутатов городского совета не допустили их введения в город.

СССР напал на Польшу без объявления войны 17 сентября 1939-го. Выступил как союзник III Рейха и нарушил ряд международных соглашений. Советские войска заняли западноукраинские и западнобелорусские земли.

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Дата
17
сентября

Тысячи людей требовали легализовать церковь

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